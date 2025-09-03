Defendió a su novia de un robo, le sacó el cuchillo al ladrón y lo mató de dos puñaladas

El hecho ocurrió en la Plaza del Ombú, Morón. El fiscal no adoptó ninguna medida, ya que consideró que actuó en legítima defensa.

El ladrón recibió un cuchillazo en la ingle y otro en el tórax.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en Morón, donde un joven defendió a su novia durante un intento de robo, le sacó el cuchillo a un ladrón y lo mató de dos puñaladas. El fiscal no adoptó ninguna medida, ya que consideró que actuó en legítima defensa.

El hecho ocurrió en la Plaza del Ombú. Allí una pareja de jóvenes se encontraba caminando, cuando un joven de 23 años que iba en bicicleta los abordó para robarles.

“Dame el teléfono o la pincho”, le habría dicho el delincuente a los adolescentes, según detalló el medio Primer Plano Online. En un momento, el joven de 18 años forcejeó con el ladrón. Como consecuencia, recibió un corte en la mano y otro en el antebrazo.

Segundos después, el joven logró sacarle la cuchilla de carnicero al delincuente y lo apuñaló en la ingle y en el tórax. Producto de las heridas, el ladrón cayó al piso y falleció.

El cuchillo con el que el novio de la víctima apuñaló al ladrón