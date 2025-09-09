Se conocieron escabrosos detalles del crimen del fisicoculturista y su novia está complicada

El mundo del culturismo está de luto tras la trágica muerte de Valter de Vargas Aita , subcampeón mundial y referente del deporte en Brasil . El fisicoculturista de 41 años fue asesinado con un arma blanca en su apartamento durante una disputa doméstica. La principal sospechosa es su novia , quien ya contaba con antecedentes penales.

Valter de Vargas Aita fue un destacado culturista brasileño, de 41 años. Era subcampeón mundial de la Federación Mundial de Fitness, seis veces campeón estatal y una figura reconocida en las redes sociales, donde se desempeñaba como entrenador personal y compartía consejos de vida saludable.

Valter de Vargas Aita murió tras ser atacado con un arma blanca en su departamento en la ciudad de Chapecó. La Policía Civil informó que el cuerpo del deportista presentaba múltiples heridas en el cuello, abdomen, cara y espalda .

Tras el ataque, Vargas Aita intentó huir del apartamento para buscar ayuda, dejando un rastro de sangre en el edificio . Su cuerpo fue hallado sin vida cerca de las escaleras . Por su parte, la novia fue hospitalizada de urgencia y permanece bajo custodia policial.

¿Por qué su novia es la principal sospechosa?

La principal sospechosa es su novia, una mujer de 43 años, a quien la Policía Civil encontró herida en el apartamento. Las autoridades revelaron que la pareja ya tenía una orden de arresto pendiente por robo a mano armada y otro asesinato, y debía cumplir una condena de 15 años de prisión.

¿Cómo sigue la investigación?

La Policía Civil continúa recabando pruebas para determinar los detalles del ataque. Se prevé que la novia será imputada formalmente por el asesinato una vez que reciba el alta del hospital.