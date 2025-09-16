Limpieza: paso a paso para dejar la alfombra impecable

Es posible dejarla como nueva realizando una limpieza con vinagre, bicarbonato de sodio y otros productos económicos.

La alfombra siempre es víctima de la suciedad, de las bebidas y las manchas que se acumulan día a día en el hogar. Sin embargo, existen varios trucos caseros de limpieza para dejarla como nueva sin gastar dinero ni tiempo.

Limpieza de la alfombra Una gran opción es mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de agua. Luego hay que rociar la solución sobre la mancha y espolvorear bicarbonato de sodio. Dejar que se seque y luego aspirar.

alfombras Con esta limpieza la alfombra estará reluciente.

La segunda alternativa es colocar agua con gas sobre la mancha. Esa fórmula ayuda a levantar la mancha antes de frotarla suavemente con un paño. Es un gran truco de limpieza que nadie conoce.

También se puede realizar la limpieza con jabón líquido para platos. Se mezcla una cucharada de jabón con dos tazas de agua tibia. Esa solución se aplica con una esponja y después se enjuaga con suavidad.