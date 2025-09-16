Presenta:

Limpieza: paso a paso para dejar la alfombra impecable

Es posible dejarla como nueva realizando una limpieza con vinagre, bicarbonato de sodio y otros productos económicos.

Quedará impecable con estos trucos. Fuente: IA Gémini.

La alfombra siempre es víctima de la suciedad, de las bebidas y las manchas que se acumulan día a día en el hogar. Sin embargo, existen varios trucos caseros de limpieza para dejarla como nueva sin gastar dinero ni tiempo.

Limpieza de la alfombra

Una gran opción es mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de agua. Luego hay que rociar la solución sobre la mancha y espolvorear bicarbonato de sodio. Dejar que se seque y luego aspirar.

alfombras
Con esta limpieza la alfombra estará reluciente.

La segunda alternativa es colocar agua con gas sobre la mancha. Esa fórmula ayuda a levantar la mancha antes de frotarla suavemente con un paño. Es un gran truco de limpieza que nadie conoce.

También se puede realizar la limpieza con jabón líquido para platos. Se mezcla una cucharada de jabón con dos tazas de agua tibia. Esa solución se aplica con una esponja y después se enjuaga con suavidad.

Por otra parte, para las manchas más difíciles se puede usar amoníaco. Se coloca una cucharada de ese producto con media taza de agua tibia y después se aplica un paño sobre la mancha. Con estos trucos de limpieza la alfombra quedará impecable y sin malos olores.

