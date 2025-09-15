Biodescodificación: este es el significado emocional del dolor de garganta

La biodescodificación busca el origen emocional de las enfermedades y su significado para poder sanar.

La biodescodificación no es una ciencia, pero se ha transformado en una terapia alternativa que busca el origen emocional de las enfermedades y los malestares físicos. El cuerpo responde a las emociones, según la premisa, cada dolencia tiene un significado.

Biodescodificación y dolor de garganta La biodescodificación relaciona el dolor de garganta con situaciones que tienen que ver con la comunicación, la creatividad y la expresión. Puede tratarse de una señal de que la persona no está expresando verdaderamente lo que siente o sus deseos.

La garganta es una especie de “canal de expresión” y cuando vuelve puede tratarse de un “nudo” o de algún grito que no fue liberado en el momento adecuado. Quizás la persona guardó silencio ante alguna injusticia o tiene muchas emociones reprimidas.

Qué es la biodescodificación y para qué sirve Foto: Noticias Argentinas La biodescodificación ayuda a sanar a través de las emociones. Foto: Noticias Argentinas

Lo importante para la biodescodificación es tomar conciencia de la causa de este dolor, identificar el conflicto para encontrar la liberación emocional. En este caso se recomienda expresar los sentimientos, practicar la asertividad, establecer límites sin sentirse culpable y trabajar la autoconciencia.