Biodescodificación: el significado emocional del dolor de rodillas

La biodescodificación es una especie de terapia alternativa que señala que las enfermedades se relacionan con emociones no gestionadas o mal gestionadas. Esta disciplina asegura que cada parte del cuerpo tiene un significado que se activa como respuesta ante el estrés emocional.

Un dolor que sufren muchas personas y no solo los deportistas es el dolor de rodilla. A veces ese malestar surge por conflictos de sumisión o de obediencia cuando las personas se sienten obligadas a hacer algo que no quieren o que consideran injusto.

También el dolor de rodilla para la biodescodificación se relaciona con no querer doblegarse frente a una situación. Es cuando la persona está resistiendo frente a una situación para no rendirse. Eso se puede asociar al ámbito familiar, laboral, amistades o al de pareja.

El dolor de rodilla también se asocia cuando el individuo no sabe qué dirección tomar en este momento de su vida. No sabe hacia dónde avanzar. Otro significado de este malestar es que aparece cuando la persona se siente amenazada por algún problema o situaciones incómodas.

Por otra parte, la biodescodificación señala que el dolor de rodilla también aparece cuando las personas no pueden avanzar hacia un proyecto o hacia el futuro en las condiciones que lo estaban haciendo. Es como que las rodillas no responden, hay dolor y el dolor termina paralizando.

Asimismo, también ese malestar se asocia con personas que están en medio de una disputa entre terceros y con conflictos de inestabilidad cuando hay una situación que desestabiliza.