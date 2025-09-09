Biodescodificación: el significado emocional del dolor de estómago

La biodescodificación se ocupa de entender las enfermedades a partir de su significado emocional. Su teoría ayuda a sanar.

Muchos no la conocen, pero la biodescodificación es un método alternativo que estudia el origen de las enfermedades basándose en su significado emocional. Para esta terapia alternativa cada síntoma obedece a una emoción. A veces reprimir emociones puede desatar enfermedades.

Biodescodificación y dolores físicos A veces las personas cuando comen o incluso cuando no lo hacen sienten dolor de estómago y de panza. Muchas veces este malestar se repite aunque se mediquen. Es por eso que hay que prestar atención a las emociones.

Biodescodificación y emociones. Foto: Shutterstock

Para esta teoría alternativa el dolor de estómago es una manifestación de los conflictos emocionales no resueltos. El estómago al encargarse de “digerir” los alimentos simboliza la capacidad de “digerir” o asimilar personas y emociones en nuestra vida. Al no poder procesar una situación resulta difícil tragarla como cuando hay una injusticia o comentarios hirientes.

Por otra parte, el dolor de estómago, las úlceras y la gastritis pueden relacionarse con un resentimiento o con la sensación de que no todo está bien. La persona siente que algo la carcome por dentro, según la biodescodificación.