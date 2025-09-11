Biodescodificación: el significado emocional del bruxismo

La biodescodificación no es una ciencia, es una terapia complementaria que no tiene el respaldo de la medicina, pero estudia las enfermedades y síntomas físicos a partir de las emociones. En el caso del bruxismo , se recomienda consultar al odontólogo, pero esta teoría encuentra un significado .

El bruxismo es el acto involuntario de rechinar los dientes o apretar la mandíbula. Para la biodescodificación es una expresión del cuerpo de un conflicto emocional no resuelto. No solo es un problema físico sino que muestra que las tensiones no han sido liberadas correctamente.

Ese enfoque se relaciona con la impotencia, la frustración y la incapacidad de expresar emociones. Al apretarse los dientes simbolizan “querer morder” o “tragar” algo que la persona no se está atreviendo a decir y a soltar.

En cuanto a las causas emocionales del bruxismo , la biodescodificación enumera la ira que la persona no puede expresar y la reprime tensando los músculos se tensen los dientes rechinen.

También la impotencia y la frustración, ese sentimiento de no poder defenderse o no tener el control sobre las situaciones. El bruxismo es un escape a esa sensación de impotencia.

Por otra parte, el deseo de control en personas que intentan manejar las emociones. La biodescodificación señala que la mandíbula es un reflejo de la rigidez de la personalidad. También esto se asocia con conflictos emocionales familiares no resueltos.

De alguna manera, el significado del bruxismo es un llamado de atención del cuerpo para que la persona preste atención y pueda corregir sus emociones reprimidas.