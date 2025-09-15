Limpieza: el trucazo para blanquear las medias percudidas

Se puede realizar una limpieza con ingredientes económicos como agua oxigenada y bicarbonato de sodio.

Las medias blancas son las que más se ensucian y a veces no alcanza con una limpieza en la lavadora. Es por eso que existen trucos caseros para devolverles el blanco original en simples pasos y de manera muy económica.

Limpieza de medias Para realizar esta limpieza se necesitan dos cucharadas de bicarbonato de sodio para alcalinizar el agua y aflojar la suciedad. Además, se añaden dos cucharadas de jabón para ropa y una taza grande de agua oxigenada, clave para blanquear la suciedad y agua caliente.

medias sucias Una mezcla mágica para blanquear. Foto: Fuente: Shutterstock Limpieza. Una mezcla mágica para blanquear. Foto: Fuente: Shutterstock

Luego de preparar la mezcla en un recipiente, se mezcla todo hasta que todos los ingredientes se integren y se disuelvan. Antes de sumergir la media hay que realizar una limpieza refregando o cepillando para desprender la suciedad incrustada.

Finalmente, se dejan las medias en remojo al menos durante tres horas para que todos los ingredientes puedan cumplir su función. Una vez transcurrido el tiempo se llevan a un ciclo de lavado con un programa de 40 grados.