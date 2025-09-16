No es vinagre ni bicarbonato: cómo sacar el sarro del inodoro en minutos

Un truco casero, rápido y sin olor fuerte que elimina el sarro acumulado sin dañar la cerámica. La solución está en un ingrediente natural y potente.

Una limpieza rápida y natural que deja el inodoro libre de sarro en minutos. Foto: Shutterstock

Cuando los productos químicos ya no alcanzan para eliminar el sarro del inodoro, es momento de recurrir a los trucos más antiguos e infalibles de limpieza. Si bien el bicarbonato y el vinagre se han vuelto populares por su poder para combatir el sarro, también existen otros ingredientes menos conocidos que pueden encontrarse en la alacena y ofrecer resultados sorprendentes.

Muchos expertos en limpieza recomiendan el ácido cítrico en polvo como una solución más eficaz, rápida y sin olor fuerte. Este ingrediente natural, presente en frutas como el limón, disuelve los depósitos de calcio y magnesio que forman el sarro, sin dañar la porcelana. Es seguro, económico y ecológico, ideal para quienes buscan alternativas sin químicos agresivos.

Cómo aplicar esta solución rápida y práctica Para aplicarlo, solo necesitás disolver 2 o 3 cucharadas de ácido cítrico en agua caliente y verter la mezcla directamente en la taza del inodoro. Dejá actuar al menos 30 minutos (ideal: toda la noche) y luego frotá con cepillo. El resultado es inmediato: las manchas se desprenden sin esfuerzo y el inodoro recupera su brillo original.

Más opciones para eliminar el sarro Otra opción igual de efectiva es usar piedra pómez húmeda, frotando suavemente sobre las zonas afectadas. No raya la cerámica y permite remover el sarro más adherido. También se puede combinar con detergente neutro para potenciar el efecto. En lugar de piedra pómez, también puede utilizarse una lija muy fina, siempre con cuidado para no dañar la superficie.