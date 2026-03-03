Ni vinagre ni bicarbonato: cómo quitar el sarro del inodoro con una mezcla casera

Estos dos ingredientes de casa actúan desprendiendo el sarro del inodoro y desinfectando la superficie.

El sarro puede ser el mayor enemigo de la limpieza del baño. Foto: Archivo

Uno de los problemas más comunes en el baño es el sarro que comienza a acumularse en la grifería y en el inodoro. Este se puede detectar a través de manchas amarillas y marrones, provenientes de los minerales del agua dura que se adhieren al esmalte.

Ante esto, se pueden usar productos químicos, sin embargo, si el problema acaba de comenzar, algunos productos de casa bastarán para terminar con el sarro. Entre los más conocidos tenemos el vinagre y el bicarbonato pero también hay otros dos que son igualmente de eficientes.

Combinación de limpieza: agua oxigenada y detergente El agua oxigenada y el detergente generan una acción desinfectante y blanqueadora para la limpieza del esmalte del inodoro. Además, ayuda a desprender el sarro adherido, especialmente en las zonas donde se acumula el agua.

Para aplicarla, primero se recomienda vaciar parcialmente el agua del inodoro para que el producto actúe de forma directa sobre la superficie afectada. Luego, mezclar media taza de agua oxigenada con unas gotas de detergente y verter sobre las zonas con sarro. Dejar actuar al menos 30 minutos.

Un gran truco para eliminar el sarro del inodoro. Foto: Archivo Estos ingredientes suelen estar en todos los hogares. Foto: Archivo Pasado ese tiempo, frotar con un cepillo de baño para remover los restos y finalmente tirar la cadena. En casos de acumulación severa, el procedimiento puede repetirse hasta lograr el resultado deseado.