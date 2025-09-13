Cómo hacer que tu casa siempre huela bien con un aromatizante casero

Una receta casera para preparar tu propio aromatizante y lograr que la casa huela bien todos los días.

Una mezcla natural que transforma el ambiente de casa: fácil de preparar y dura varios días. Foto: Shutterstock

Mantener la casa limpia no siempre alcanza: el olor ambiental también influye en cómo nos sentimos. Y aunque hay cientos de productos en el mercado, muchos contienen químicos fuertes o se evaporan rápido. Por eso, cada vez más personas eligen preparar su propio aromatizante casero, con ingredientes naturales que duran más, cuestan menos y no afectan la salud.

La receta es simple: en una olla pequeña, colocá agua, rodajas de limón, ramitas de romero y una cucharadita de esencia de vainilla. Herví a fuego bajo durante dos minutos, dejá enfriar y colá la mezcla. Luego, vertela en un frasco de vidrio o en un atomizador. El resultado es un aroma cítrico, fresco y cálido que se mantiene por días en el ambiente.

Dónde colocar el aromatizante y cómo potenciar su efecto Podés ubicar el frasco en zonas estratégicas como el living, el baño o cerca de las ventanas. Si usás atomizador, rociá cortinas, sillones o almohadones para que el perfume se impregne. También podés hacer pequeñas perforaciones en la tapa del frasco para que el aroma se libere lentamente. La clave está en combinar cítricos y hierbas, que además de perfumar, ayudan a neutralizar olores fuertes.

Este tipo de aromatizante no solo mejora el ambiente: también aporta sensación de orden y bienestar. Según expertos en limpieza emocional, los aromas naturales influyen en el estado de ánimo, reducen el estrés y generan una percepción más positiva del hogar. Y al ser casero, podés ajustar la intensidad, cambiar los ingredientes o sumar aceites esenciales según tu gusto.