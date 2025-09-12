El secreto de limpieza con papel aluminio que está revolucionando la cocina

Un método casero, económico y sorprendente: cómo usar papel aluminio en la limpieza de la cocina puede ayudarte a eliminar la grasa.

El truco de limpieza con papel aluminio que arrasa en redes: ideal para dejar la cocina impecable. Foto: Shutterstock

El papel aluminio dejó de ser solo un aliado para envolver alimentos o cocinar al horno. En redes sociales y blogs de limpieza, se viralizó un truco que lo convierte en una herramienta poderosa para dejar la cocina impecable. Desde ollas con grasa pegada hasta rincones difíciles de alcanzar, este método casero está ganando popularidad por su bajo costo y alta eficacia.

La técnica es simple: se arruga una hoja de papel aluminio formando una bola y se usa como estropajo para frotar superficies de acero inoxidable, bandejas, hornallas o utensilios con óxido. Combinado con agua caliente, bicarbonato o incluso gaseosa cola, el resultado es sorprendente. El aluminio genera una reacción galvánica que ayuda a desprender la suciedad sin dañar el metal.

shutterstock_2560848023 Una bola de papel aluminio puede ayudarte a eliminar grasa, óxido y suciedad en segundos. Foto: Shutterstock

Cómo aplicarlo en tu cocina paso a paso Para limpiar una asadera con grasa pegada, se recomienda llenar el recipiente con agua caliente, agregar jugo de limón y espolvorear bicarbonato. Luego, usar la bola de papel aluminio para frotar con movimientos circulares. En superficies oxidadas, se puede aplicar directamente con agua o con gaseosa cola, que potencia el efecto gracias al ácido fosfórico.

También se puede usar como barrera en zonas difíciles: doblado en forma de “barco”, el papel aluminio se coloca entre la estufa y los muebles para atrapar migas y evitar acumulación de suciedad. Es una solución práctica para quienes cocinan seguido y quieren mantener la cocina limpia sin esfuerzo.