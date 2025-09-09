Limpieza: cómo quitar la grasa de la freidora de aire de forma adecuada

La freidora de aire se convirtió en un aliado indispensable en miles de cocinas. Cocina rápido, sin aceite y con resultados crujientes. Pero si no hacemos una limpieza adecuada, puede acumular grasa , generar humo, alterar el sabor de los platos e incluso representar un riesgo eléctrico.

Es por esto que, según expertos, la clave está en hacerlo después de cada uso, con productos suaves y sin mojar los componentes internos.

Antes de empezar, desenchufá la freidora y esperá a que se enfríe por completo. Esto evita quemaduras y accidentes eléctricos.

Retirá la bandeja, cesta y accesorios extraíbles. Son las partes que más acumulan grasa y restos de comida. Usá papel absorbente para retirar residuos visibles.

Paso 3: Limpieza profunda

Sumergí las piezas desmontables en agua tibia con jabón neutro durante 10 a 15 minutos. Frotá con una esponja suave o paño no abrasivo. Si hay grasa adherida, aplicá una mezcla de vinagre blanco y agua o una pasta de bicarbonato con agua para desincrustar sin dañar el recubrimiento.

Paso 4: Enjuague y secado

Enjuagá bien todas las piezas para eliminar restos de jabón. Secalas con un paño limpio o dejalas escurrir al aire antes de volver a armar el aparato.

Paso 5: Interior y exterior

Limpialo por dentro con un paño húmedo, sin mojar el ventilador ni la resistencia. Para el exterior, usá un paño de microfibra humedecido con agua jabonosa. No uses productos abrasivos ni mojés los componentes eléctricos.

Consejos clave en la limpieza

Para mantener tu freidora de aire en buen estado, es fundamental evitar el uso de lejía, esponjas metálicas o productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el recubrimiento antiadherente y afectar su funcionamiento. En cambio, podés recurrir a herramientas simples como un cepillo de dientes reciclado, ideal para acceder a rincones difíciles sin rayar las superficies. Además, se recomienda limpiarla después de cada uso para prevenir la acumulación de grasa, la aparición de olores desagradables, el humo durante la cocción y el deterioro prematuro del aparato.