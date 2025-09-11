Limpieza: el trucazo casero para limpiar el electrodoméstico que está de moda

La freidora de aire necesita una limpieza regular porque se usa casi a diario. El vinagre y otros ingredientes son la salvación.

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico que no puede faltar en la cocina. Sin embargo, no todos prestan atención a la limpieza que es importante para mantener la higiene de los alimentos. Existen trucos para dejarla impecable.

Limpieza de la freidora La combinación de vinagre y bicarbonato de sodio nunca falla. Para eso se desconecta el aparato, luego hay que vaciar el aceite y retirar la canasta. Enchufar nuevamente y calentarla por unos minutos.

Después de eso se vierte agua caliente en el depósito hasta la mitad y se añade media taza de vinagre blanco con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. La mezcla comenzará a burbujear porque es la reacción que se necesita para poder desprender la suciedad. Dejar la preparación actuar al menos durante media hora.

Freidora de aire La limpieza que no falla. Shutterstock

Finalmente, con una esponja frotar las paredes y el fondo. Después hay que vaciar la mezcla y enjuagar con agua limpia. Secar todas las partes antes de volver a usar. La limpieza será sorprendente y la freidora quedará como nueva con este método.