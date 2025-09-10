Limpieza: el trucazo infalible para limpiar la campera de cuero y dejarla como nueva

Es posible realizar una limpieza de ese material con productos económicos como vinagre o aceite de oliva.

La limpieza de las prendas a veces es sencilla cuando se trata de ponerlas en la lavadora y en ocasiones hay cosas que requieren de un tratamiento aparte. Es el caso de la chaqueta o campera de cuero. Existen trucos caseros para dejar el material como nuevo.

Limpieza profunda El primer paso es identificar el tipo de mancha que tiene la campera de cuero. En el caso de la suciedad superficial o el polvo la limpieza se realiza con un paño suave y húmedo. No hay que saturar el cuero con agua porque puede dejar marcas permanentes.

negra Quedará impecable con esta limpieza. Fuente: IA Gémini.

En tanto, para una limpieza general y mantenimiento se mezcla un poco de jabón neutro con agua destilada y se aplica la solución con un paño con movimientos suaves. Si tiene manchas de grasa o de aceite se pueden usar polvos de talco para que absorban.

En ese caso se espolvorea el talco sobre la mancha y se deja actuar doce horas. El polvo podrá absorber el aceite sin dañar el material. Habrá que repetir el proceso en caso de ser necesario. Mientras que si las manchas son de tinta se usa alcohol isopropílico con mucha precaución. Eso permitirá disolver la tinta, pero no hay que excederse.