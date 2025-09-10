Limpieza: el truco infalible para limpiar el piso y dejarlo reluciente

La limpieza de los pisos es una tarea sencilla, pero existen trucos caseros para dejarlos brillantes y relucientes en forma muy económica. Con poco dinero se puede mantener la cerámica impecable. Solo se necesitan ingredientes caseros con resultados sorprendentes.

Para la limpieza de los pisos de cerámica y porcelanato se aconseja colocar en un balde una cucharada de sal , un chorro de lavaplatos líquido y media taza de vinagre blanco con agua caliente.

Luego con una mopa o un trapeador se pasa la solución por todo el piso. La sal ayuda a desinfectar y remueve la suciedad. Mientras que el lavaplatos elimina la grasa y el vinagre se encarga de potenciar el brillo. Por su parte, el agua caliente acelera la limpieza.

En el caso de que se trate de piso de madera flotante, se coloca en un rociador media taza de vinagre blanco y una taza de agua tibia. Luego se añade aceite esencial de limón o lavanda para dejar un aroma agradable.

Una vez que está lista la solución hay que rociar el piso y pasar un paño de microfibra limpio y seco. No hay que mojar demasiado la madera para evitar que se hinche con la limpieza.

Un consejo extra de limpieza es crear una pasta de bicarbonato de sodio y agua si las juntas están sucias. Se deja unos minutos y se frota con un cepillo de dientes viejo. Luego se enjuaga con agua limpia.