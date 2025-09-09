Limpieza: los trucos impensados para que tus muebles de madera estén impecables

La limpieza de los muebles es una tarea que se realiza casi a diario. Lo cierto es que no siempre es necesario comprar productos químicos costosos para hacerlo. Se puede hacer con un truco sencillo y económico en simples pasos.

Para poder mantener la limpieza de los muebles de madera se puede apelar a una preparación casera. Con esto no solo quedará impecable el muebles sino que además se podrá nutrir la madera devolviéndole el brillo natural.

Para eso se puede usar vinagre , que es un desengrasante natural, y un poco de aceite de oliva para nutrir las superficies. Se mezclan en un recipiente en partes iguales y se humedece un paño de microfibra con esa solución. Es una combinación perfecta y además elimina huellas dactilares.

En tanto, para terminar con las marcas de agua existe un truco que es sorprendentemente efectivo. Hay que aplicar mayonesa o vaselina sobre la mancha y se debe dejar actuar durante la noche. La grasa y aceite de estos productos penetran en la madera ayudando a disolver la humedad.

Al otro día, para terminar la limpieza, se retira el exceso de producto de la zona y luego hay que pulir con un paño suave. La mancha se habrá desvanecido por completo con ese truco.

Por último, el té negro es un gran aliado para revivir el color de la madera y para darle brillo. El ácido tánico presente en la infusión es un tinte natural que sirve para disimular los rayones y refrescar la apariencia del mueble. Se aplica con un paño suave cuando está frío el té, se deja secar y luego hay que pulir con un paño limpio.