Limpieza: el truco infalible para limpiar las paredes y dejarlas como nuevas

Es posible blanquear las paredes con una limpieza sencilla y económica. Una de las claves es el uso del vinagre.

Los que se dedican a la limpieza conocen un truco sencillo y económico para limpiar las paredes y eliminar toda la suciedad que se acumula. Solo se necesitan unos pocos ingredientes y una mopa de microfibra para realizar este trabajo.

Limpieza de las paredes: paso a paso Es posible tener una pared libre de manchas de manera eficaz y económica. Para eso se coloca en un atomizador un poco de agua tibia, dos cucharadas de vinagre blanco y una cucharada de jabón líquido para platos. Agitar bien para que se integren todos los ingredientes.

Limpieza Cómo limpiar las paredes con moho Foto: Shutterstock Un truco de limpieza que no falla. Foto: Shutterstock

Este truco de limpieza es ideal para eliminar huellas dactilares, manchas y la suciedad en general. Además, el olor que tiene el vinagre es un gran repelente para las arañas por lo que después de este trabajo no habrá más telarañas.

Una vez que está lista la solución hay que rociarla sobre una mopa de microfibra o se cubre una escoba con un paño de microfibra. Ese material es ideal para atrapar el polvo y la suciedad sin dejar manchas. Luego se frota con fuerza por las paredes y el resultado será asombroso.