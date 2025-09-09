Limpieza: cómo devolverle el blanco a tu remera sin productos químicos

Las remeras blancas tienden a perder su brillo con el tiempo. El sudor, el uso frecuente y los lavados con detergentes comunes pueden dejar manchas amarillentas o zonas grisáceas. Pero no hace falta usar lavandina ni quitamanchas agresivos para su limpieza : hay soluciones naturales que funcionan y cuidan las fibras.

Expertos en limpieza aseguran que tanto el vinagre blanco, el jugo de limón y el bicarbonato de sodio actúan como grandes blanqueadores naturales. En este sentido, para devolverle el brillo a tus prendas blancas vas a necesitar colocar en un recipiente:

Luego, mezclá todo en un recipiente grande y sumergí la remera durante al menos 1 hora. Posteriormente, lavala como de costumbre. Este método elimina manchas, neutraliza olores y devuelve el blanco sin dañar la tela.

Con vinagre, bicarbonato y limón, es posible la limpieza de manchas sin dañar las fibras. Foto: Shutterstock

Más recomendaciones a la hora de blanquear tus remeras

Como recomendación final, es importante evitar el secado directo al sol, ya que puede amarillear las fibras de la tela. También se sugiere utilizar detergentes neutros o específicos para ropa blanca, que ayudan a conservar el color original sin dañar el tejido. Y antes de aplicar cualquier mezcla casera, probá siempre en una zona pequeña para asegurarte de que no afecte la prenda.

Con estos trucos caseros, podés recuperar el blanco de tus remeras sin gastar dere más ni dañar el tejido. La clave está en la constancia y en elegir ingredientes que respeten la fibra.