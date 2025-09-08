Limpieza: el trucazo casero para borrar las arrugas de las zapatillas y dejarlas impecables
Con una limpieza sencilla usando alcohol y jabón se pueden quitar las arrugas y la suciedad dejándolas como nuevas.
Muchas veces las zapatillas con el uso tienden a ensuciarse y hay partes que se arrugan haciendo que parezcan viejas o gastadas. Lo cierto es que existe un truco sencillo de limpieza para terminar con este problema y dejarlas nuevas.
Limpieza de zapatillas
Para terminar con las arrugas que se forman al caminar y para quitar la suciedad se puede usar un truco de limpieza sencillo. Primero hay que rociar alcohol sobre una barra de jabón y cortar la mitad de las cerdas de un cepillo de dientes viejo.
El paso siguiente es frotar el cepillo sobre el jabón con alcohol hasta que se impregne y luego aplicar sobre las arrugas y zonas sucias de las zapatillas. Se aconseja realizar la limpieza con movimientos circulares y de a poco la suciedad y las marcas se irán de manera sorprendente.
En cuanto a los bordes de la suela también se pueden blanquear con un truco casero de limpieza. Para eso se disuelve un poco de jabón en agua caliente hasta que se forme una mezcla jabonosa. Luego se pasa un cepillo de dientes con cerdas más duras frotando con fuerza. La suciedad incrustada comenzará a ceder dejando la suela limpia.
Por último, para blanquear los cordones se puede preparar una solución con una cucharada de agua oxigenada, una de bicarbonato de sodio y agua caliente. Se sumergen en la mezcla durante media hora y luego frotar para que se termine de desprender la suciedad. Enjuagar y dejar secar.