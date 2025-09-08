Limpieza: el trucazo casero para borrar las arrugas de las zapatillas y dejarlas impecables

Con una limpieza sencilla usando alcohol y jabón se pueden quitar las arrugas y la suciedad dejándolas como nuevas.

Muchas veces las zapatillas con el uso tienden a ensuciarse y hay partes que se arrugan haciendo que parezcan viejas o gastadas. Lo cierto es que existe un truco sencillo de limpieza para terminar con este problema y dejarlas nuevas.

Limpieza de zapatillas Para terminar con las arrugas que se forman al caminar y para quitar la suciedad se puede usar un truco de limpieza sencillo. Primero hay que rociar alcohol sobre una barra de jabón y cortar la mitad de las cerdas de un cepillo de dientes viejo.

El paso siguiente es frotar el cepillo sobre el jabón con alcohol hasta que se impregne y luego aplicar sobre las arrugas y zonas sucias de las zapatillas. Se aconseja realizar la limpieza con movimientos circulares y de a poco la suciedad y las marcas se irán de manera sorprendente.

Con este truco las zapatillas blancas quedarán como nuevas Foto: Archivo Los mejores trucos de limpieza. Foto: Archivo

En cuanto a los bordes de la suela también se pueden blanquear con un truco casero de limpieza. Para eso se disuelve un poco de jabón en agua caliente hasta que se forme una mezcla jabonosa. Luego se pasa un cepillo de dientes con cerdas más duras frotando con fuerza. La suciedad incrustada comenzará a ceder dejando la suela limpia.