Limpieza: cómo usar vinagre para dejar la heladera como nueva

Una limpieza rápida y sin químicos: así podés usar vinagre para dejar tu heladera impecable y libre de olores.

La heladera es uno de los electrodomésticos que más usamos y menos limpiamos. Entre restos de comida, derrames y olores que se acumulan, puede convertirse en un foco de bacterias si no se hace una limpieza con frecuencia. La buena noticia es que no hace falta comprar productos caros ni abrasivos: con vinagre blanco y agua, podés dejarla como nueva.

El primer paso es vaciar la heladera por completo. Retirá los alimentos, bandejas y cajones, y aprovechá para descartar lo vencido. Luego, prepará una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador. Esta solución casera es desinfectante, desodorizante y ecológica: limpia sin dañar superficies ni dejar residuos tóxicos.

Rociá la mezcla sobre las paredes internas, estantes y cajones. Dejá actuar unos minutos y pasá un paño suave para remover manchas, restos de comida y olores. Las bandejas extraíbles pueden lavarse con agua y jabón, y luego desinfectarse con la misma solución. Para olores persistentes, dejá un recipiente abierto con vinagre dentro de la heladera durante la noche: absorbe los aromas sin cubrirlos.

heladera2.jpg La limpieza con vinagre renueva tu heladera. shutterstock

Por qué funciona el vinagre para esta limpieza El vinagre blanco funciona como limpiador natural gracias a su composición ácida, principalmente ácido acético, que tiene propiedades antimicrobianas y desodorizantes. Esta acidez rompe la estructura de bacterias, hongos y residuos orgánicos, lo que permite eliminar suciedad, grasa y malos olores de forma efectiva. Además, no deja residuos tóxicos, no daña superficies y es seguro para usar cerca de alimentos, lo que lo convierte en una opción ideal para limpiar la heladera sin recurrir a productos químicos agresivos.