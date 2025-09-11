Jardinería: el truco casero para preparar un fertilizante nutritivo que es oro para las plantas

Es posible preparar un fertilizante casero y económico que es oro para las plantas . Los que están en el mundo de la jardinería aseguran que con dos ingredientes que todos tienen pueden crear un abono natural nutritivo para el jardín .

Lo único que hay que hacer es colocar en la licuadora cáscara de bananas y vinagre . Además de nutrir las plantas este abono permitirá corregir el pH del sueño ayudándoles a crecer fuertes y sanas.

El fertilizante casero para revivir un jazmín en un abrir y cerrar de ojos Los ingredientes estrella de este fertilizante son la banana y la cáscara de huevo. Foto: shutterstock

Para entender mejor, la cáscara de banana es una fuente rica en nutrientes esenciales y aporta potasio, que es clave para estimular la floración, fósforo que promueve el desarrollo de raíces fuertes y saludables y también aporta calcio y magnesio que ayudan a fortalecer tallos y hojas de las plantas .

Por su parte, el vinagre es un aliado del jardín porque permite acidificar el suelo, ideal para plantas que aman los sustratos ácidos como gardenias, hortensias, arándanos y azaleas, entre otras.

Además, el vinagre permite que los nutrientes de la cáscara se descompongan con rapidez para que sean mejor absorbidos por las raíces. Pero no solo eso, este ingrediente además es un repelente natural contra las plagas.

Para que la preparación sea correcta se coloca un litro de agua en una licuadora y una cáscara de banana. A eso se le añade una cucharada de vinagre. Se puede usar la solución para regar las plantas una vez cada dos semanas.

Es importante que saber que hay que evitar este fertilizante en aquellas plantas que prefieren un suelo neutro.