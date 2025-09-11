Limpieza: dile adiós a las manchas de sangre con este truco infalible

Las manchas de sangre a veces suelen ser difíciles de sacar y con la limpieza habitual no es suficiente. Sin embargo, se pueden eliminar más rápido de lo que todos creen con un truco infalible y económico que no fallará.

En primer lugar, hay que saber que para que la limpieza tenga mejores resultados es mejor actuar en el momento con rapidez. Apenas sucede se aplica en la prenda alcohol al 75% que ayudará a descomponer las proteínas de la sangre. Se coloca sobre la mancha y se deja actuar unos minutos.

Transcurrido el tiempo se añade un poco de pasta dental y detergente líquido. Se puede frotar con un cepillo para ayudar a eliminar la mancha. Se recomienda frotar con movimientos circulares. Finalmente, enjuagar con agua fría, repetir el proceso en caso de ser necesario.

Otra opción en las manchas frescas es sumergir la prenda en un recipiente con agua fría y se añade una cucharada de sal. La sal ayudará a deshacer la mancha. Frotar suavemente y luego realizar la limpieza como de costumbre.

La otra alternativa es usar agua oxigenada. Si la prenda es clara o blanca se puede usar ese producto aplicando directamente sobre la mancha. Cuando empiece a burbujear significa que está actuando. Luego de unos minutos se enjuaga con agua fría.

También se puede probar con una pasta de bicarbonato de sodio y agua. Este producto es un gran absorbente y limpiador. Aplicar sobre la mancha, dejar secar y luego cepillar el residuo.