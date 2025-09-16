Cómo hacer que tu limonero explote de frutos esta primavera

La primavera activa el ciclo más fértil del limonero. Con luz, poda, riego estratégico y fertilización precisa, el árbol puede dar decenas de frutos.

A días de que comience la primavera, el limonero entra en su etapa más productiva. Para que florezca con fuerza y dé frutos abundantes, necesita al menos 6 a 8 horas de sol directo por día. Si está en maceta, conviene ubicarlo en un lugar bien iluminado. La luz no solo estimula la fotosíntesis, también mejora la calidad y cantidad de los limones.

Jardinería: los tips para que tu limonero crezca fuerte La poda de limpieza es fundamental. Hay que eliminar ramas secas, débiles o cruzadas para mejorar la circulación de aire y permitir que la energía se concentre en la floración. También se recomienda retirar frutos pequeños o deformes para que el árbol priorice los más fuertes. Este tipo de poda debe hacerse antes de que el árbol empiece a florecer, para no interrumpir el ciclo reproductivo.

El riego debe ser regular pero controlado. En primavera, expertos en jardinería recomiendan regar cada 2 o 3 días, manteniendo la tierra húmeda sin encharcar. Un truco efectivo es suspender el riego por unos días justo antes de la floración, y luego retomarlo con fertilizante. Este “estrés hídrico leve” estimula la floración como mecanismo de defensa natural.

Descubre que abono aplicar para que tu limonero de frutos Foto: Shutterstock La primavera activa el ciclo fértil del limonero: es el momento de intervenir para lograr una cosecha abundante. Foto: Shutterstock