Es posible mantener la planta radiante usando cúrcuma, el polvo amarillo que es una salvación en el mundo de la jardinería.

Meterse en el mundo de la jardinería sirve para conocer muchos secretos sobre las plantas y la naturaleza. Los que tienen una lengua de suegra deben saber que existe un secreto dorado para cuidar esta planta que es tan resistente.

Cúrcuma: esta es la especia que tenés que consumir después de comer para reducir los niveles de azúcar en sangre Foto: Freepik La especia aliada de la jardinería. Foto: Freepik

La cúrcuma en la jardinería Para mantener y cuidar a la sansevieria la respuesta está en la cocina. Se puede usar cúrcuma, conocida por sus beneficios para la salud, pero también es una gran aliada para la jardinería.

La cúrcuma actúa como un antifúngico natural previniendo los hongos en las raíces, uno de los problemas más frecuentes en la lengua de suegra. También protege a la planta de las plagas porque brinda protección a las hojas. Además, al usarla de manera regular se logra una planta más resistente con hojas más brillantes.

Para usarla se disuelve una cucharada de cúrcuma en polvo en un litro de agua y se riega la planta una vez al mes con esa solución. Cuando decidan trasplantar la lengua de suegra se espolvorea un poco de cúrcuma para proteger las raíces.