Jardinería: estas son las plantas que debes tener para oxigenar el hogar

Hay plantas que tienen propiedades para oxigenar el aire de la casa. Los que entienden de jardinería recomiendan algunas de cuidados sencillos.

Las plantas siempre quedan bien en cualquier lugar, no solo decoran sino que tienen propiedades medicinales y energéticas. Los que entienden de jardinería recomiendan tener algunas especies para oxigenar el hogar porque a través de la fotosíntesis liberan oxígeno y eliminan toxinas.

Jardinería y oxígeno para el hogar Estas plantas logran crear un ambiente más saludable en la casa. Una de ellas es el lirio de la paz, una especie muy popular y fácil de cuidar. Se adapta a espacios con poca luz y es muy buena para eliminar contaminantes como el benceno, el formaldehído y el tricloroetileno. Se puede regar una vez por semana.

Jardinería. La lengua de suegra libera oxígeno durnte la noche.

Otra alternativa que no falla es la lengua de suegra, una planta resistente que muchos la consideran indestructible. Necesita poca agua y sobrevive en condiciones de luz muy baja. Esta planta tiene la virtud de que libera oxígeno durante la noche, lo que la hace ideal para mejorar el descanso también. Es resistente y decorativa.

La tercera opción sugerida es la planta de araña, una gran purificadora. La planta es conocida por tener un crecimiento rápido y por su capacidad para limpiar el aire del monóxido de carbono y del xileno. Se puede reproducir fácilmente a través de sus hijuelos o “arañitas”. Prefiere la luz indirecta y un riego moderado.