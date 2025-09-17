Jardinería: las plantas para el borde de la piscina que toleran el sol directo y que no ensucian

Los que se dedican al mundo de la jardinería recomiendan decorar el espacio alrededor de la pileta cerca del borde. En este caso es importante elegir plantas que además de ser hermosas soporten un sol intenso y no generen suciedad.

Una opción realmente hermosa es la gaura. Tiene flores delicadas que florecen en gran parte del año. Tolera el sol directo y es muy resistente. Se recomienda combinarla con plantas de un follaje más denso o de colores más oscuros para que haya un contraste interesante.

Otra opción perenne que embellece cualquier espacio es el lirio. Se trata de una planta que necesita tener sol directo para poder florecer de manera abundante y tienen una amplia variedad de colores. Son fáciles de cuidar y crean una línea de demarcación atractiva.

También para el borde de la pileta se recomienda la salvia rusa. Se trata de una planta que ama el calor y el sol directo, también es perenne. Sus flores dan un aspecto etéreo y campestre. Además, tienen un exquisito aroma.

En tanto, la stipa da movimiento y textura. Se puede combinar con las plantas mencionadas anteriormente y su ventaja más grande es que no ensucia porque no pierde hojas en cantidad. Es por eso que es ideal para el borde de la piscina.

Por último, la equinácea es una planta perenne que florece en verano y atrae a las mariposas. Le gusta el sol directo y resiste muy buen las altas temperaturas.