Se viene el calor: cómo comprar un aire acondicionado con un 52% de descuento y en cuotas

El calor se hace sentir en todo el país y es la oportunidad de comprar un aire acondicionado antes de que suban los precios considerablemente.

En el marco de diversas promociones, cadenas de supermercados como ChangoMás, Coto y Carrefour pusieron en oferta equipos de aire acondicionado con rebajas impactantes de hasta un 52 %. Además, las compras pueden pagarse en cuotas sin interés, de acuerdo con el comercio.

Puede ser una oportunidad excelente para aprovechar el descuento en este tipo de productos ya que en pocas semanas van a aumentar considerablemente sus precios al subir exponencialmente la demanda por el inicio de las temperaturas altas y luego del verano.

Cómo comprar un aire acondicionado con descuento en el supermercado Por ejemplo, Chango Más ofrece:

Aire acondicionado Philco 3400 W frío/calor (modelo PHS32HA4CN): rebajado un 25 %, a $599.999 (precio original: $799.999), con opción de pago en 12 cuotas fijas de $110.094,81.

Modelo Hyundai Inverter 3200 W: disponible en 12 cuotas sin recargo por el precio total de $875.988.

Otros modelos en promoción: • Philco Inverter 3550 W – descuento del 20 % • Philco ventana 3300 W – cuotas sin interés • Noblex Inverter 5200 W – cuotas sin interés • Samsung Inverter 3000 W – cuotas sin interés • Y más opciones con precios y condiciones según el modelo

Aires Acondicionados Samsung - Interna 2 Aire acondicionado de última tecnología con hasta un 52% de descuento.