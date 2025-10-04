Sábado con viento zonda en Mendoza: alerta amarilla en el llano y nevadas en cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por viento zonda intenso en algunas zonas de la provincia. El pronóstico para el día sábado.

Este sábado 4 de octubre, Mendoza estará bajo alerta amarilla por viento zonda, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el parte de Contingencias Climáticas de la provincia. Se indica una jornada algo nublada y con poco cambio de la temperatura. La máxima estimada es de 33°C, mientras que la mínima será de 15°C, en un día marcado por la presencia de zonda en la precordillera.

Zonas afectadas por el viento zonda Según indican las imágenes proporcionadas por el SMN el fenómeno se sentirá con fuerza en el Gran Mendoza, la precordillera y zonas del llano, con impacto también en regiones vecinas como el sur de San Juan, el oeste de San Luis y el centro-norte de Neuquén. El viento zonda puede provocar aumento brusco de temperatura, descenso de humedad, malestar físico, riesgo de incendios y afectación en rutas de montaña. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en horarios de mayor intensidad.

Captura Mapa del SMN con alerta amarilla por viento zonda en Mendoza y regiones del oeste argentino para el sábado 4 de octubre. Foto: Archivo

Nevadas en cordillera Además del viento zonda, se esperan nevadas en la cordillera mendocina, lo que podría complicar el tránsito en alta montaña. Se recomienda consultar el estado de rutas antes de viajar y evitar traslados innecesarios en zonas de altura. Las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente, por lo que se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales.

¿Cómo sigue el tiempo? El domingo se anticipa un marcado descenso térmico, con máxima de 15°C, cielo mayormente nublado y viento moderado. No hay probabilidad de precipitaciones, pero el cambio brusco de temperatura podría sentirse en toda la provincia. El lunes comenzaría con temperaturas más frescas y cielo parcialmente nublado.