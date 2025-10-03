Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: en qué zonas soplará más fuerte
Para hoy se prevén ráfagas intensas de viento Zonda y ascenso térmico en distintos puntos de Mendoza, con alertas vigentes del SMN y reportes de Defensa Civil.
El día arranca con cielo algo nublado y una amplitud térmica marcada: la mínima estimada es de 13°C y la máxima trepa hasta 32°C. El organismo provincial de Contingencias advierte por circulación de viento Zonda en distintos puntos de la provincia.
El combo de baja humedad y viento puede sentirse desde media mañana y ganar fuerza hacia la tarde. Quienes deban transitar rutas de montaña deberían considerar demoras por polvo en suspensión y ráfagas cruzadas; si manejás, disminuí la velocidad, mantené distancia y encendé luces bajas aun de día. La recomendación se extiende a ciclistas y motociclistas, más expuestos a cambios bruscos de dirección del viento y a la pérdida de estabilidad.
Zonas con viento Zonda y viento fuerte
Defensa Civil detalla la ocurrencia de viento del oeste en la cordillera sur y en el Valle de Uco. Se suma la probabilidad de zonda en la zona baja de Malargüe y en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, con chance de extenderse a sectores bajos del Valle de Uco.
El fenómeno puede presentarse en pulsos y de forma localizada. En pocos minutos la temperatura sube, el aire se vuelve muy seco y el ambiente se enturbia por el polvo que levanta. Por eso conviene hidratarse, evitar actividades físicas intensas al aire libre y cerrar bien ventanas para reducir el ingreso de tierra. Quienes tengan enfermedades respiratorias deberían contar con medicación a mano y consultar a su médico ante síntomas.
Qué dice la alerta del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por vientos para este viernes 3. En sectores cordilleranos se prevén velocidades del noroeste u oeste entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar 100 km/h en las cotas más altas. En las zonas restantes se esperan vientos del norte entre 30 y 50 km/h, con picos de hasta 75 km/h.
Son valores capaces de mover ramas, generar reducción repentina de visibilidad y complicar la conducción, en especial al cruzar puentes, badenes y zonas abiertas. El zonda pronosticado para la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo puede llegar con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h, acompañadas por humedad muy baja y un aumento rápido de la temperatura.
El panorama para el fin de semana
El informe oficial anticipa que desde la tarde del sábado 4 el sur provincial volverá a registrar vientos del oeste entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h, que podrían superarse en forma puntual. El alivio, si aparece, sería transitorio y el ambiente seguiría seco.
Si trabajás en áreas rurales o en campos del piedemonte, evaluá modificar labores que impliquen fuego o chispas, porque el aire muy seco favorece la propagación de incendios. Protegé ojos y vías respiratorias con anteojos y barbijo si debés permanecer al aire libre por tiempo prolongado. Evitá estacionar debajo de árboles grandes, cartelería o construcciones livianas. Si cuidás a personas mayores, niñas y niños, reforzá la hidratación y ventilá con criterio.
El viento Zonda no solo incomoda. Por eso, escuelas y clubes suelen ajustar horarios ante estos episodios, para reducir la exposición y limitar esfuerzos. Si tenés planificados traslados hacia la montaña, chequeá el estado de los pasos y de las rutas antes de salir y llevá agua en cantidad.
Verificá repuestos esenciales, luces y frenos, y mantené el tanque con carga suficiente. Recordá que los avisos se actualizan varias veces al día: estar atento ayuda a tomar mejores decisiones. Hoy, la consigna es simple: precaución, hidratación y atención al cielo mendocino.