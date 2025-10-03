Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: en qué zonas soplará más fuerte

El día arranca con cielo algo nublado y una amplitud térmica marcada: la mínima estimada es de 13°C y la máxima trepa hasta 32°C. El organismo provincial de Contingencias advierte por circulación de viento Zonda en distintos puntos de la provincia.

El combo de baja humedad y viento puede sentirse desde media mañana y ganar fuerza hacia la tarde. Quienes deban transitar rutas de montaña deberían considerar demoras por polvo en suspensión y ráfagas cruzadas; si manejás, disminuí la velocidad, mantené distancia y encendé luces bajas aun de día. La recomendación se extiende a ciclistas y motociclistas, más expuestos a cambios bruscos de dirección del viento y a la pérdida de estabilidad.

Defensa Civil detalla la ocurrencia de viento del oeste en la cordillera sur y en el Valle de Uco. Se suma la probabilidad de zonda en la zona baja de Malargüe y en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, con chance de extenderse a sectores bajos del Valle de Uco.

El fenómeno puede presentarse en pulsos y de forma localizada . En pocos minutos la temperatura sube, el aire se vuelve muy seco y el ambiente se enturbia por el polvo que levanta. Por eso conviene hidratarse, evitar actividades físicas intensas al aire libre y cerrar bien ventanas para reducir el ingreso de tierra. Quienes tengan enfermedades respiratorias deberían contar con medicación a mano y consultar a su médico ante síntomas.

Defensa Civil

Qué dice la alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por vientos para este viernes 3. En sectores cordilleranos se prevén velocidades del noroeste u oeste entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar 100 km/h en las cotas más altas. En las zonas restantes se esperan vientos del norte entre 30 y 50 km/h, con picos de hasta 75 km/h.

Son valores capaces de mover ramas, generar reducción repentina de visibilidad y complicar la conducción, en especial al cruzar puentes, badenes y zonas abiertas. El zonda pronosticado para la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo puede llegar con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h, acompañadas por humedad muy baja y un aumento rápido de la temperatura.

El panorama para el fin de semana

El informe oficial anticipa que desde la tarde del sábado 4 el sur provincial volverá a registrar vientos del oeste entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h, que podrían superarse en forma puntual. El alivio, si aparece, sería transitorio y el ambiente seguiría seco.

SMN ALERTA

Si trabajás en áreas rurales o en campos del piedemonte, evaluá modificar labores que impliquen fuego o chispas, porque el aire muy seco favorece la propagación de incendios. Protegé ojos y vías respiratorias con anteojos y barbijo si debés permanecer al aire libre por tiempo prolongado. Evitá estacionar debajo de árboles grandes, cartelería o construcciones livianas. Si cuidás a personas mayores, niñas y niños, reforzá la hidratación y ventilá con criterio.

El viento Zonda no solo incomoda. Por eso, escuelas y clubes suelen ajustar horarios ante estos episodios, para reducir la exposición y limitar esfuerzos. Si tenés planificados traslados hacia la montaña, chequeá el estado de los pasos y de las rutas antes de salir y llevá agua en cantidad.

Verificá repuestos esenciales, luces y frenos, y mantené el tanque con carga suficiente. Recordá que los avisos se actualizan varias veces al día: estar atento ayuda a tomar mejores decisiones. Hoy, la consigna es simple: precaución, hidratación y atención al cielo mendocino.