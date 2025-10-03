Presenta:

Plazo fijo: se actualizaron las tasas en octubre y estos son los bancos que más pagan

Las tasas de interés de plazo fijo se actualizaron en octubre: qué bancos ofrecen los mejores rendimientos.

MDZ Dinero

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones de inversión más elegidas. Foto: Walter Moreno / MDZ
El plazo fijo continúa siendo una de las principales opciones de los argentinos para ahorrar en pesos. Sin embargo, en las últimas semanas de septiembre y comienzos de octubre, las tasas de interés disminuyeron en varias entidades. Aun así, algunas compañías financieras y bancos digitales siguen ofreciendo rendimientos que superan el 40% anual.

¿Por qué cambian las tasas de interés?

Las tasas que ofrecen los bancos no son estáticas: cambian según distintos factores económicos. Uno de los principales es la política monetaria del Banco Central (BCRA); cuando se reduce la tasa de referencia, las entidades financieras tienden a ajustar sus rendimientos a la baja. También influye la competencia entre bancos, especialmente digitales y compañías financieras, que suelen ofrecer tasas más altas para captar nuevos clientes. Por último, la liquidez del sistema impacta directamente: cuando hay exceso de pesos en circulación, las tasas tienden a bajar para desalentar el ahorro pasivo.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock
Las tasas de plazo fijo bajaron en septiembre, pero algunas entidades aún ofrecen más del 40% anual.Foto: Shutterstock

¿Qué bancos pagan más por tu plazo fijo?

Entre los bancos tradicionales, el Banco Nación lidera con una tasa del 37,5%, seguido por Macro (36,5%), BBVA (35,5%) y Galicia (35,25%). En contraste, Banco Ciudad ofrece apenas 31%, y Banco de Formosa, 30%.

Para quienes no son clientes, las compañías financieras y bancos digitales presentan tasas más competitivas:

  • REBA y VOII: 43%
  • Meridian: 42,5%
  • CMF y Crédito Regional: 42%
  • Mariva: 41,5%
  • Hipotecario (online): 40,5%
  • BICA y Bibank: 40%
  • Provincia de Córdoba: 39,5%
  • Del Chubut, Del Sol, Dino: 38%

¿Cuánto se gana con un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días?

Con las tasas actuales, el rendimiento de un plazo fijo tradicional varía según el banco. A modo de ejemplo:

  • Banco Nación (37,5%): $154.110

  • Banco Macro (36,5%): $150.000

  • BBVA (35,5%): $145.890

  • Banco Ciudad (31%): $127.397

  • REBA o VOII (43%): $176.712

  • Meridian (42,5%): $174.658

  • CMF o Crédito Regional (42%): $172.603

Aunque el plazo fijo sigue siendo una opción conservadora para ahorrar en pesos, las diferencias entre entidades pueden representar hasta $50.000 de ganancia en solo 30 días. Comparar tasas y elegir según tus objetivos financieros es clave para no perder valor frente a la inflación.

