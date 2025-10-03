Plazo fijo: se actualizaron las tasas en octubre y estos son los bancos que más pagan

Las tasas de interés de plazo fijo se actualizaron en octubre: qué bancos ofrecen los mejores rendimientos.

El plazo fijo continúa siendo una de las principales opciones de los argentinos para ahorrar en pesos. Sin embargo, en las últimas semanas de septiembre y comienzos de octubre, las tasas de interés disminuyeron en varias entidades. Aun así, algunas compañías financieras y bancos digitales siguen ofreciendo rendimientos que superan el 40% anual.

¿Por qué cambian las tasas de interés? Las tasas que ofrecen los bancos no son estáticas: cambian según distintos factores económicos. Uno de los principales es la política monetaria del Banco Central (BCRA); cuando se reduce la tasa de referencia, las entidades financieras tienden a ajustar sus rendimientos a la baja. También influye la competencia entre bancos, especialmente digitales y compañías financieras, que suelen ofrecer tasas más altas para captar nuevos clientes. Por último, la liquidez del sistema impacta directamente: cuando hay exceso de pesos en circulación, las tasas tienden a bajar para desalentar el ahorro pasivo.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Las tasas de plazo fijo bajaron en septiembre, pero algunas entidades aún ofrecen más del 40% anual.Foto: Shutterstock

¿Qué bancos pagan más por tu plazo fijo? Entre los bancos tradicionales, el Banco Nación lidera con una tasa del 37,5%, seguido por Macro (36,5%), BBVA (35,5%) y Galicia (35,25%). En contraste, Banco Ciudad ofrece apenas 31%, y Banco de Formosa, 30%.

Para quienes no son clientes, las compañías financieras y bancos digitales presentan tasas más competitivas: