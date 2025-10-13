Alerta por Zonda este martes en Mendoza: qué zonas se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para las próximas horas. Además, se espera una máxima superior a los 30ºC.

Se anuncia la concurrencia de viento Zonda durante las próximas horas en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 14 de octubre por viento Zonda en algunas zonas de Mendoza. Además, se espera una máxima superior a los 30ºC en el llano.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe, que también podría afectar el Valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h”, señalaron.

alerta zonda martes El SMN emitió un alerta amarilla por Zonda para este martes 14 de octubre. El tiempo para este martes en Mendoza Viento: circulación de norte a sur desde las 11 hasta las 23, moderada. Afecta zonas Este y Sur, especialmente la franja Este provincial, con promedio de 40 km/h (La Paz y Alvear). Viento Zonda desde las 11 hasta las 21 en Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata (más débil) y Sur del Valle de Uco. En Malargüe, velocidades de 40 km/h después del mediodía.

Nubosidad: seminublado en Malargüe desde las 15. Más nublado en zona Sur desde las 23 hasta las 3, sin precipitaciones. Resto de la provincia, despejado.

seminublado en Malargüe desde las 15. Más nublado en zona Sur desde las 23 hasta las 3, sin precipitaciones. Resto de la provincia, despejado. Alta Montaña: seminublado, aumenta la nubosidad a partir de las 16 en Centro y Sur. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Estará poco nuboso en cordillera y se espera una mínima de 10ºC y una máxima de 31ºC.