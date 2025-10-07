Continúa la alerta por incendios forestales en gran parte del país ante la sequía y el calor

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una nueva alerta por alto riesgo de incendios forestales en amplias zonas del país. La combinación de temperaturas elevadas, falta de lluvias y condiciones atmosféricas adversas eleva la posibilidad de focos activos, especialmente en el norte y sur argentino.

Durante los próximos días, el organismo prevé que el escenario crítico persista hasta al menos el viernes 10 de octubre, con temperaturas extremas, humedad relativa muy baja y vientos intensos. Aunque en regiones del NEA y la zona núcleo hubo precipitaciones recientes, el noroeste continúa afectado por una marcada sequía que favorece la propagación del fuego.

El informe del SNMF detalla que el peligro de incendios se incrementa durante las horas de la tarde, cuando la humedad desciende a sus valores mínimos. El mapa de riesgo, elaborado con una escala de colores, muestra una expansión de las áreas en rojo —que representan peligro extremo— hacia regiones del centro, oeste y sur del territorio.

Las zonas marcadas en amarillo y naranja también permanecen bajo vigilancia, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables. La presencia de vientos intensos y ráfagas, sumada al posible ingreso de viento zonda en provincias del noroeste como Catamarca, Salta y Jujuy, agrava el escenario y facilita la rápida expansión del fuego.

Según el reporte, el índice de combustible fino disponible se mantiene alto, lo que significa una mayor facilidad para la ignición y propagación de focos. En este contexto, tanto el Servicio Nacional de Manejo del Fuego como el Servicio Meteorológico Nacional alertan que la situación será crítica durante la semana.

Regiones más afectadas y condiciones climáticas

Para el miércoles, jueves y viernes, la mayor parte del país muestra niveles de riesgo alto o extremo. Las áreas más comprometidas se concentran en el centro, oeste y Patagonia, donde predominan las advertencias de color rojo. En contraste, el litoral y algunas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires presentan niveles moderados (amarillo), aunque con variaciones diarias según las condiciones del viento.

Servicio Nacional de Manejo del Fuego (1) La extensión de este alerta a lo largo de los días. Servicio Metrológico Nacional

En el plano agrícola, la falta de humedad también genera preocupación. De acuerdo con el medio especializado Aire Agro, la Oficina de Riesgo Agropecuario advirtió que la disponibilidad hídrica del suelo es desigual. Mientras que en la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos) las lluvias recientes ayudaron a sostener los niveles de humedad, otras regiones como el sudeste bonaerense o el noroeste de La Pampa enfrentan déficit hídrico.

Impacto en cultivos y zonas en alerta hídrica

La disminución de las reservas de agua puede afectar el desarrollo de cultivos como el trigo, especialmente en áreas donde la sequía se profundiza. En provincias como Tucumán, Santiago del Estero y sectores de Córdoba, la situación sigue siendo delicada. La falta de precipitaciones y los suelos secos no solo incrementan el riesgo de incendios, sino que también comprometen la productividad agrícola.

Incendio en el norte y precauciones viales

En medio de la alerta, se registró un incendio de pastizales y basura entre La Merced y el área conocida como “Puesto de la Viuda”, en el norte del país. El humo redujo la visibilidad en la Ruta Nacional 38, a la altura de la Cuesta del Totoral, por lo que Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución.

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y seguir las indicaciones del personal de seguridad para evitar accidentes. Además, recordaron que la quema de restos vegetales o basura está prohibida bajo estas condiciones extremas.