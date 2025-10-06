Servicio Meteorológico Nacional|
Alerta por fuertes vientos en el norte argentino: qué provincias están afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos intensos que alcanzarán hasta 90 km/h en distintas provincias del país.
Este lunes 6 de octubre rige una alerta por fuertes vientos que afecta al norte de Argentina, especialmente en áreas de montaña. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la advertencia abarca las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Las recomendaciones ante la alerta por fuertes vientos
Te Podría Interesar
El organismo indicó que la zona cordillerana será impactada por vientos del noroeste y oeste con velocidades sostenidas entre 50 y 70 km/h, lo que podría provocar condiciones de baja visibilidad y un aumento de la sensación térmica en sectores más bajos.
Estas son las temperaturas máximas y mínimas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima 10°, máxima 22°.
- Catamarca: mínima 13°, máxima 28°.
- Chaco: mínima 14°, máxima 24°.
- Chubut: mínima 6°, máxima 15°.
- Córdoba: mínima 13°, máxima 26°.
- Corrientes: mínima 15°, máxima 22°.
- Entre Ríos: mínima 11°, máxima 24°.
- Formosa: mínima 14°, máxima 21°.
- Jujuy: mínima 16°, máxima 24°.
- La Pampa: mínima 8°, máxima 21°.
- La Rioja: mínima 11°, máxima 26°.
- Mendoza: mínima 12°, máxima 23°.
- Misiones: mínima 15°, máxima 22°.
- Neuquén: mínima 8°, máxima 15°.
- Río Negro: mínima 8°, máxima 15°.
- Salta: mínima 14°, máxima 24°.
- San Juan: mínima 13°, máxima 22°.
- San Luis: mínima 9°, máxima 21°.
- Santa Cruz: mínima -1°, máxima 12°.
- Santa Fe: mínima 12°, máxima 22°.
- Santiago del Estero: mínima 14°, máxima 27°.
- Tierra del Fuego: mínima 1°, máxima 8°.
- Tucumán: mínima 16°, máxima 28°.