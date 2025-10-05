En medio de la renuncia de José Luis Espert, Javier Milei presenta su nuevo libro con un show en CABA

Live Blog Post

El presidente Javier Milei realizará este lunes la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno.

El evento se llevará a cabo este lunes a las 18 en el citado recinto donde el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del acto que, tras una ducha y de un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador, mientras que estará escoltado en el segundo tramo de la convocatoria por algunos de sus ministros, entre ellos Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).