Mendoza en alerta por fuertes ráfagas de viento sur: estos son los departamentos que se verán afectados

El domingo llega con un cambio de aire en Mendoza. Después de varios días de calor, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un descenso de la temperatura: la máxima será de 19° y la mínima de 11°. Rige una alerta amarilla para la mañana por viento fuertes en el este y sur de la provincia.

Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes

El cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la mañana, especialmente en el norte y este provincial.

mapa_alertas (20) Múltiples departamentos están en alerta por fuertes ráfagas de viento. Servicio Meteorológico Nacional