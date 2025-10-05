Mendoza en alerta por fuertes ráfagas de viento sur: estos son los departamentos que se verán afectados
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para varios departamentos de Mendoza.
El domingo llega con un cambio de aire en Mendoza. Después de varios días de calor, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un descenso de la temperatura: la máxima será de 19° y la mínima de 11°. Rige una alerta amarilla para la mañana por viento fuertes en el este y sur de la provincia.
El cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la mañana, especialmente en el norte y este provincial.
El organismo emitió una alerta amarilla por vientos que alcanza a los departamentos de San Rafael, San Carlos, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, San Martín, La Paz y General Alvear. Según el SMN, "el área será afectada durante el día domingo por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h". En cordillera, las condiciones seguirán inestables por el ingreso de un frente frío.