Alerta por vientos de hasta 80 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este sábado en casi todo el territorio provincial

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en casi toda la provincia: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos”, indicaron.

Y agregaron: “El resto del área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.

alerta vientos El SMN emitió un alerta por vientos para este sábado en Mendoza. Las zonas de Mendoza que se verán afectadas, según el SMN Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa.

Cordillera de Las Heras, Cordillera de Luján de Cuyo, Cordillera de Tupungato.

San Rafael, General Alvear, Malargüe. El tiempo para este sábado en Mendoza Viento: ingreso de frente frío con viento Sur importante desde la madrugada, de leve a moderado, se intensifica a las 7 en zona Sur, con velocidades de 55-60 km/h. A las 8.30 aproximadamente alcanzará zonas Norte, Este y Gran Mendoza, persistiendo hasta la medianoche. Viento Zonda leve desde las 4 en precordillera, acentuándose a las 10 en Malargüe, Valle de Uspallata y Sur del Valle de Uco hasta las 18.

ingreso de frente frío con viento Sur importante desde la madrugada, de leve a moderado, se intensifica a las 7 en zona Sur, con velocidades de 55-60 km/h. A las 8.30 aproximadamente alcanzará zonas Norte, Este y Gran Mendoza, persistiendo hasta la medianoche. Viento Zonda leve desde las 4 en precordillera, acentuándose a las 10 en Malargüe, Valle de Uspallata y Sur del Valle de Uco hasta las 18. Nubosidad: cielo despejado hasta las 14. Luego, seminublado a nublado en zona Sur.

cielo despejado hasta las 14. Luego, seminublado a nublado en zona Sur. Alta Montaña: mal tiempo desde las 2 en zona Sur, con nevadas moderadas hasta las 14. Luego mejora. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que este sábado la jornada estará parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos del sector sur. Además, anticipa “tormentas aisladas” en el centro y sur provincial durante la mañana. También se esperan nevadas en cordillera.