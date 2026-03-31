Alerta por tormentas y ráfagas de 60 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas este miércoles

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia permanece bajo alerta por tormentas de variada intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 1 de abril por tormentas que afectarán distintas zonas de Mendoza durante la madrugada. Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, además de San Rafael y General Alvear.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y fundamentalmente ráfagas que pueden superar los 60 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

alerta tormentas miércoles El SMN emitió un alerta por tormentas para la madrugada del miércoles en Mendoza. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: circulación de viento débil pero continuo del sur desde la madrugada en toda la provincia. Se mantiene durante toda la jornada y se prolonga hacia la madrugada del jueves, con mayor incidencia en zona Este. Viento fresco que provoca descenso de temperatura.

circulación de viento débil pero continuo del sur desde la madrugada en toda la provincia. Se mantiene durante toda la jornada y se prolonga hacia la madrugada del jueves, con mayor incidencia en zona Este. Viento fresco que provoca descenso de temperatura. Nubosidad: Amanece mayormente nublado en toda la provincia. Probabilidad de inestabilidad con precipitaciones en zonas Sur y Sureste (La Paz) durante la mañana, hasta el mediodía aproximadamente. Mejoras parciales hacia el mediodía. Por la noche, desde las 22, probabilidad de precipitaciones en zona Este y Gran Mendoza. Pronóstico para los próximos días en Mendoza El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un miércoles parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Inestable en el noreste provincial por la noche. La mínima esperada es de 22ºC y la máxima de 26ºC.