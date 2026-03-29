Buenos Aires en la mira: el Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes y ráfagas intensas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 29 de marzo con tormentas intensas en la provincia de Buenos Aires lluvias y viento fuerte en el sur del país.

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes en Buenos Aires y lluvias en sectores de la Patagonia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo 29 de marzo estará marcado por varias alertas meteorológicas en distintas regiones del país. La situación más delicada se concentrará en la provincia de Buenos Aires, donde rigen advertencias de nivel naranja y amarillo por tormentas, aunque también habrá lluvias y fuertes ráfagas en sectores de la Patagonia.

La alerta naranja por tormentas alcanza al centro y este de la provincia de Buenos Aires. En esa franja se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 60 y 90 mm, aunque podrían superarse de forma puntual.

En tanto, el sur y el oeste bonaerense permanecen bajo alerta amarilla por tormentas. Allí el SMN prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también con abundante agua en poco tiempo, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. En estas zonas, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

mapa_alertas (8) La alerta naranja se concentra en el centro y este bonaerense, mientras que el sur suma viento fuerte. Además, rige una alerta por lluvias en Río Negro y Santa Cruz. Según el organismo, el área será afectada por precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 10 y 20 mm, aunque no se descarta que puedan superarse en forma local. En las zonas más elevadas también existe la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Por último, Santa Cruz y Chubut estarán bajo alerta por viento. En ambas provincias se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, sobre todo en sectores abiertos y rutas.