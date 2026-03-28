En este pueblo de Chile, la costa no se parece a ninguna otra

Este pueblo mezcla playa de mar, playa de río y vida de caleta en un rincón de la comuna de Navidad que mantiene un ritmo costero propio.

La Boca muestra una de las postales más particulares de O’Higgins, con el río Rapel encontrándose con el mar en un paisaje de gran amplitud.

La Boca tiene una forma particular de entrar en escena. Este pueblo costero de la región de O’Higgins no se apoya solo en la postal del Pacífico, sino en una geografía donde la desembocadura del río Rapel arma un borde cambiante, más sereno y más diverso que el de otras playas chilenas.

Parte del encanto de La Boca está en esa convivencia entre agua dulce y agua salada. El paisaje se mueve entre sectores de playa abierta, orillas más tranquilas y una ribera que acompaña la vida diaria del pueblo, con embarcaciones, pesca y paseos que mantienen una escala mucho más cercana que la de los balnearios grandes.

La Boca también conserva una identidad muy ligada a su origen de localidad de pescadores. Esa huella se nota en el vínculo con el río, en la actividad sobre la costa y en una rutina que sigue organizada alrededor del agua, más por costumbre y territorio que por la lógica de un destino masivo.

image En La Boca, la playa y la ribera conviven con embarcaciones, aves y una vida costera de escala pequeña. Wikipedia Entre los rincones más llamativos aparece La Puntilla, en el extremo del pueblo, donde el paisaje suma un pequeño bosque de pinos y una vista abierta hacia la desembocadura del Rapel. En ese tramo, la costa cambia otra vez de tono y deja una de las imágenes más singulares de La Boca, con río, mar, vegetación y horizonte compartiendo la misma escena.

El entorno además permite actividades que no siempre aparecen juntas en un mismo pueblo. Hay kayak, paseos en bote, pesca y observación de aves, en una zona donde se registran numerosas especies y donde el paisaje invita más a quedarse mirando el movimiento del agua que a correr detrás de una agenda apretada.