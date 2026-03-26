Nehuentúe, el pueblo de Chile donde el río y el mar arman otro paisaje

Nehuentúe combina costanera, cultura local y cocina marina en un rincón de La Araucanía donde el paisaje cambia entre río, costa y tradición.

Nehuentúe muestra una costanera ribereña donde el agua y la vida local forman una de las imágenes más reconocibles del pueblo.

Nehuentúe tiene una geografía que le da identidad desde el primer vistazo. Este pueblo de la comuna de Carahue, en La Araucanía, aparece rodeado por agua y por una vida costera que no se explica solo por el mar, sino también por el río y por la relación cotidiana con ese borde cambiante del paisaje.

A diferencia de otras localidades de Chile donde la postal se apoya en una playa abierta, en Nehuentúe el atractivo nace de una escala más serena. La costanera, las embarcaciones y el movimiento de la ribera le dan al pueblo una imagen muy ligada a la pesca, a la gastronomía y a una forma de vida que todavía conserva pulso local.

Parte de esa identidad se ve en su vínculo con el choro maltón, uno de los productos más asociados al lugar. Nehuentúe se volvió conocido en la región por la producción ligada a ese recurso y por una fiesta que lo puso en el mapa turístico con una impronta propia, entre cocina típica, artesanías y celebraciones populares.

image En Nehuentúe, las embarcaciones, la ribera y la cocina marina ayudan a construir una identidad muy marcada por el entorno. Revista Enfoque El entorno también ayuda a que el pueblo tenga un tono distinto. Nehuentúe forma parte del circuito costero de La Araucanía, una franja donde el paisaje mezcla agua, vegetación, tradición mapuche y pequeñas localidades que conservan otra escala, lejos del perfil urbano de los destinos más grandes.

En los últimos años, la costanera reforzó todavía más ese carácter. La recuperación de su paseo fluvial mejoró el frente de agua y convirtió ese sector en uno de los puntos más visibles del pueblo, con una escena donde botes, ribera y vida cotidiana quedan integrados en una misma postal.