Nehuentúe, el pueblo de Chile donde el río y el mar arman otro paisaje
Nehuentúe combina costanera, cultura local y cocina marina en un rincón de La Araucanía donde el paisaje cambia entre río, costa y tradición.
Nehuentúe tiene una geografía que le da identidad desde el primer vistazo. Este pueblo de la comuna de Carahue, en La Araucanía, aparece rodeado por agua y por una vida costera que no se explica solo por el mar, sino también por el río y por la relación cotidiana con ese borde cambiante del paisaje.
A diferencia de otras localidades de Chile donde la postal se apoya en una playa abierta, en Nehuentúe el atractivo nace de una escala más serena. La costanera, las embarcaciones y el movimiento de la ribera le dan al pueblo una imagen muy ligada a la pesca, a la gastronomía y a una forma de vida que todavía conserva pulso local.
Parte de esa identidad se ve en su vínculo con el choro maltón, uno de los productos más asociados al lugar. Nehuentúe se volvió conocido en la región por la producción ligada a ese recurso y por una fiesta que lo puso en el mapa turístico con una impronta propia, entre cocina típica, artesanías y celebraciones populares.
El entorno también ayuda a que el pueblo tenga un tono distinto. Nehuentúe forma parte del circuito costero de La Araucanía, una franja donde el paisaje mezcla agua, vegetación, tradición mapuche y pequeñas localidades que conservan otra escala, lejos del perfil urbano de los destinos más grandes.
En los últimos años, la costanera reforzó todavía más ese carácter. La recuperación de su paseo fluvial mejoró el frente de agua y convirtió ese sector en uno de los puntos más visibles del pueblo, con una escena donde botes, ribera y vida cotidiana quedan integrados en una misma postal.
Nehuentúe no necesita grandes artificios para llamar la atención. Su fuerza está en la mezcla entre paisaje ribereño, cocina del lugar y una identidad que sigue muy conectada con el entorno, como si el pueblo hubiera crecido escuchando el ritmo del agua antes que el de las rutas.
En esa combinación entre río, costa y tradición, Nehuentúe termina ofreciendo una experiencia distinta dentro del sur chileno. No aparece como una escala de paso, sino como uno de esos pueblos donde el paisaje no queda de fondo, sino que define por completo la manera en que el lugar se vive.