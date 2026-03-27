Este sábado el Museo del Subte abre sus puertas: vagones de 1912 y paseos en tranvía

En el barrio porteño de Caballito , el Museo del Subte —también conocido como Laboratorio Patrimonial Centenera— se consolida como un espacio único donde conviven historia, tecnología y arte. Allí se resguardan y restauran piezas que alguna vez formaron parte de la vida cotidiana del transporte subterráneo de Buenos Aires y que hoy integran una colección singular.

Creado por Subterráneos de Buenos Aires, el espacio funciona como un centro de preservación y documentación del patrimonio de la red. En sus salas se pueden encontrar desde planos originales de principios del siglo XX hasta antiguos molinetes, balanzas, señalética manual, vagones de 1920 y objetos que quedaron en desuso con el paso del tiempo.

El museo ofrece un recorrido que permite reconstruir la evolución del sistema . Entre las piezas más llamativas aparecen viejos coches traídos desde Europa a comienzos del siglo pasado, algunos de ellos utilizados tanto como tranvías como en las primeras líneas del subte.

También se exhiben bancos originales de estaciones, boleterías antiguas y una gran variedad de mapas e infografías históricas. Incluso hay un muestrario de objetos curiosos: elementos que algunos usuarios utilizaban para reemplazar los tradicionales cospeles y evitar pagar el viaje.

Uno de los atractivos más destacados es la posibilidad de interactuar con ciertos dispositivos, como antiguos molinetes que aún funcionan. En algunos casos, los visitantes reciben un cospel original para experimentar cómo era el acceso al servicio décadas atrás.

Además, el museo cuenta con un laboratorio especializado donde se conservan más de 50 mil planos de toda la red, un archivo fundamental para entender el desarrollo urbano y el crecimiento del transporte en la ciudad.

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Obras de arte que cambian de escenario

En los últimos días, el espacio sumó nuevas piezas artísticas que anteriormente formaban parte de estaciones del subte. Entre ellas se destacan trabajos del artista Marino Santa María, que habían sido instalados en 2014 en la estación Plaza Italia de la línea D.

Se trata de chapas pintadas que recubrían columnas intervenidas con una propuesta visual pensada especialmente para el público infantil, con figuras de animales ocultas entre hojas y colores. Sin embargo, no todas las piezas pudieron recuperarse y actualmente se exhibe solo una parte del conjunto original.

El traslado de estas obras abrió un debate sobre su sentido fuera del espacio público para el que fueron concebidas. El propio artista planteó la necesidad de que vuelvan a un entorno donde puedan ser apreciadas en su contexto original, o bien que circulen por otros espacios como museos o instituciones.

En paralelo, se espera que en las próximas semanas se sumen trabajos de la reconocida artista Marta Minujín, que serán retirados de la estación Sáenz Peña en el marco de tareas de renovación integral.

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Cuándo se puede visitar

El Museo del Subte abre sus puertas al público una vez al mes. La próxima jornada será este sábado 28 de marzo, de 15 a 20, en Del Barco Centenera 777, con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a redescubrir el patrimonio del transporte porteño desde una perspectiva diferente: no solo como un medio de traslado, sino como un espacio cargado de historia, memoria y expresiones artísticas que siguen encontrando nuevos lugares donde exhibirse.