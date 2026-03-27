Sábado caluroso y con probabilidad de Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 28 de marzo una jornada agradable y con ascenso de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 16ºC, en tanto que la máxima superaría los 30ºC. En este contexto, se indica la presencia de Zonda “débil” en el sur de Malargüe y precordillera del sur provincia.