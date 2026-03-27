Sábado caluroso y con probabilidad de Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
Si bien no hay alertas vigentes, se espera un fin de semana con temperaturas superiores a los 30ºC y Zonda en el sur.
El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 28 de marzo una jornada agradable y con ascenso de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 16ºC, en tanto que la máxima superaría los 30ºC. En este contexto, se indica la presencia de Zonda “débil” en el sur de Malargüe y precordillera del sur provincia.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación débil desde el norte, entre las 11 y las 21, en toda la provincia. Entre las 12 y las 20 se registraría viento Zonda débil en el Sur de Malargüe y precordillera Sur.
- Nubosidad: cielo despejado durante la jornada. A partir de las 21, leve aumento de nubosidad en sector Noreste y zona Este.
- Alta Montaña: cielo despejado en general.
Pronóstico para los próximos días
El domingo se presentará caluroso, con una máxima “veraniega” de 33ºC. Durante la jornada se esperan tormentas en el este y sudeste provincial durante la tarde, e inestabilidad en Malargüe.
El lunes continuará subiendo la máxima, que se estima alance los 35ºC. De momento el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió ningún tipo de alerta.