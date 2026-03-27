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Sábado caluroso y con probabilidad de Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Si bien no hay alertas vigentes, se espera un fin de semana con temperaturas superiores a los 30ºC y Zonda en el sur.

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El verano no se quiere despedir todavía.

El verano no se quiere despedir todavía.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 28 de marzo una jornada agradable y con ascenso de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 16ºC, en tanto que la máxima superaría los 30ºC. En este contexto, se indica la presencia de Zonda “débil” en el sur de Malargüe y precordillera del sur provincia.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza

  • Viento: circulación débil desde el norte, entre las 11 y las 21, en toda la provincia. Entre las 12 y las 20 se registraría viento Zonda débil en el Sur de Malargüe y precordillera Sur.
  • Nubosidad: cielo despejado durante la jornada. A partir de las 21, leve aumento de nubosidad en sector Noreste y zona Este.
  • Alta Montaña: cielo despejado en general.

Pronóstico para los próximos días

El domingo se presentará caluroso, con una máxima “veraniega” de 33ºC. Durante la jornada se esperan tormentas en el este y sudeste provincial durante la tarde, e inestabilidad en Malargüe.

pronostico sabado
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza: sin alertas vigentes, pero con probabilidad de Zonda.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza: sin alertas vigentes, pero con probabilidad de Zonda.

El lunes continuará subiendo la máxima, que se estima alance los 35ºC. De momento el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió ningún tipo de alerta.

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