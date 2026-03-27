Aumenta la temperatura y Mendoza tendrá un “último verano” este fin de semana
El pronóstico anticipa una jornada estable en Mendoza, con buen tiempo, ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. La máxima llegará a 30°.
El verano vuelve a Mendoza este viernes, con temperaturas en ascenso que se mantendrán durante el fin de semana y el inicio de la próxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La mínima será de 15° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 30° en horas de la tarde. A lo largo del día soplarán vientos leves del sudeste, sin ráfagas destacadas ni cambios bruscos en el tiempo.
En el llano no se esperan precipitaciones, en una jornada que se perfila estable y con cielo mayormente despejado. En la zona de cordillera también se mantendrán buenas condiciones, con poca nubosidad y sin fenómenos relevantes.
El pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza
El sábado continuará el ascenso térmico, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. La máxima llegará a los 32° y la mínima será de 16°, en otro día de tiempo estable y con poco nuboso en cordillera.
Para el domingo se espera un escenario más caluroso, con una máxima de 34° y una mínima de 17°. Habrá nubosidad variable, poco cambio en la temperatura y vientos leves del noreste. En el sur provincial podría aparecer inestabilidad durante la tarde y la noche, mientras que en cordillera el cielo seguirá poco nuboso.