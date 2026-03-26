Tras un buen fin de semana largo, Mendoza espera más turistas en Semana Santa

Mendoza cerró el último fin de semana largo con un balance turístico positivo : alcanzó una ocupación promedio del 68% y recibió a más de 55 mil visitantes. Con estos números, el sector ya pone la mirada en Semana Santa .

De acuerdo con un informe privado, Mendoza se ubica entre los destinos más consultados para viajar durante el fin de semana largo de Semana Santa , que se extenderá del jueves 2 al domingo 5 de abril. El relevamiento fue realizado por Focus Market a partir de las principales plataformas turísticas, y dio lugar al siguiente ranking:

Marcelo Rosental , presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, indicó que para Semana Santa la ocupación hotelera en Mendoza promedia el 50% , aunque aclaró que el porcentaje puede cambiar por las reservas de último momento.

"Para Semana Santa tenemos un 50% de ocupación, pero este número puede cambiar. Hace tiempo que la decisión de compra se toma a último minuto", dijo en diálogo con MDZ.

En sintonía se expresó Adrián González, de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA): "Semana Santa viene bien. Siempre es un finde en el que Mendoza tracciona mucho. Estamos con muchas expectativas. Si bien ya hay numerosas consultas, notamos que el pasajero elige la reserva a último minuto, así que esperamos que levanten cerca de la fecha".

El balance del último fin de semana largo

De acuerdo a los datos del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la ocupación promedio del último fin de semana largo de marzo fue del 68%. Llegaron a Mendoza 55.146 personas, con una estadía promedio de tres días y un gasto diario por visitante de $92.668.

Algunas zonas de la provincia superaron el promedio general de ocupación. Entre los puntos más concurridos se destacaron Ruta 82 y Cacheuta, con picos del 77%, mientras que las villas de San Rafael alcanzaron el 75%.

San Rafael es uno de los destinos turísticos más elegidos de Mendoza Foto: Turismo San Rafael San Rafael fue uno de los destinos más elegidos del último fin de semana largo de marzo.

Otros destinos como el Gran Mendoza, Potrerillos y la Ciudad de San Rafael registraron niveles cercanos al 70%, consolidándose como polos de atracción tanto para turistas nacionales como regionales.

"Los fines de semana largo son repuntes importantes si lo comparamos con el año pasado. Hemos trabajado bien este finde, no a niveles de otros años, pero sí mejor que en 2025", señaló González.

Por su parte, Rosental remarcó que en su mayoría se trato de turismo local, que tomó los días de descanso para visitar distintos puntos de la provincia.

Cómo viajan y qué buscan los turistas en Mendoza

Entre enero y diciembre de 2025, el Emetur realizó cuatro relevamientos, uno por cada estación del año, con el objetivo de detectar posibles variaciones en el comportamiento de los turistas durante verano, otoño, invierno y primavera.

Entre otros aspectos, el estudio muestra una fuerte presencia de la demanda espontánea: el 65% de los turistas organiza su viaje a Mendoza hasta con un mes de anticipación. En menor medida figura un segmento que planifica su viaje con más tiempo, especialmente aquellos que residen fuera de Latinoamérica.

A la hora de elegir Mendoza, el 65% de los visitantes lo hace por esparcimiento, ocio y recreación, mientras que el 22% llega al a provincia para visitar familiares o amigos. Por su parte, el 6% llega por viajes de negocio o congresos, el 4% por competencias deportivas, y el 2% por razones de salud.

El principal atractivo de Mendoza para el turista es la cordillera. Le siguen los vinos y las bodegas, y luego, la Ciudad de Mendoza. Más atrás están las termas y otros aspectos como las fiestas, eventos culturales, comercio y gastronomía.