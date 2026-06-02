Fueron a una excursión en un glaciar de Ushuaia y murieron: qué se sabe de las dos personas que perdieron la vida

Este martes, la provincia de Tierra del Fuego se encuentra de luto tras el hallazgo de dos cuerpos en el glaciar Vinciguerra , en Ushuaia . Se trataba de un guía de montaña y de una turista uruguaya, que murieron en las últimas horas del lunes, al caer durante una excursión.

La búsqueda comenzó la noche del lunes, luego de que la madre del guía informara que su hijo y otra persona no habían regresado de la excursión. De inmediato, la Comisión de Auxilio de Ushuaia , junto con la Policía de Tierra del Fuego, inició el operativo de rescate, pese a las condiciones climáticas adversas y a tratarse de un terreno de difícil acceso.

Según informaron las autoridades locales, el accidente se habría producido por una caída durante el trekking .

El operativo se realizó siguiendo protocolos de búsqueda en montaña y contó con el despliegue de personal especializado para rescatar a las víctimas en condiciones de riesgo.

Quiénes eran las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feida, guía de montaña de 40 años de Ushuaia, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años. Ambos fueron hallados sin vida en la parte superior del glaciar.

Emiliano Feidas junto a un amigo Emiliano Feidas hacía montañismo junto a sus amigos. Instagram @emiliano.feidas

El medio uruguayo Cadena del Mar informó que Abril era oriunda del departamento de Maldonado y que trabajaba como moza en el restaurante Blend, dentro del hotel Enjoy Punta del Este.

Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, falleció durante una excursión al glaciar Vinciguerra. Gentileza

Cómo es el glaciar Vinciguerra

El Glaciar Vinciguerra es uno de los recorridos más exigentes de Ushuaia, con una distancia de entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta. El trayecto atraviesa turbales, pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y zonas de hielo o nieve, según la época del año.