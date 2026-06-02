El Gobierno legalizó el vapeo, pero ninguna ley puede regular el daño que produce en tu cuerpo

Tiene forma de pendrive, viene en sabor a frutilla o chocolate, entra al bolsillo de un adolescente de 13 años sin que nadie lo note y puede contener tanta nicotina como un paquete entero de cigarrillos. Los vapeadores , esos dispositivos que la industria tabacalera instaló como alternativa “moderna y segura” al cigarrillo, acaba de ser legalizado en Argentina. Y desde la medicina, la alarma no puede ser más clara.

En los últimos 14 años, mientras el Anmat mantenía la prohibición de venta y distribución, el mercado negro hacía su trabajo: hoy en el país vapea el 7,1% de los adolescentes de entre 12 y 15 años. El problema nunca fue la ley. El problema es lo que ese aerosol le hace al organismo, y eso no lo regula ninguna resolución ministerial.

La industria no eligió por casualidad el diseño de lapicera ni los sabores a vainilla y menta. Cada decisión apunta a un mismo objetivo: bajar la guardia del consumidor y hacer el primer uso lo más sencillo y atractivo posible, especialmente para los más jóvenes. Lo que no dice el marketing es lo que contiene ese líquido que se calienta y se inhala. Dentro de cada cápsula hay nicotina , acetato de vitamina E, vinculado a lesión pulmonar directa, metales pesados como níquel y estaño, formaldehído, propilenglicol y diacetilo, un saborizante seguro en la cocina, pero tóxico cuando se inhala a alta temperatura. Todos estos compuestos, al calentarse, generan carbonilos volátiles de alta toxicidad. No es vapor de agua. Es un aerosol de partículas finas tan dañino como el humo del cigarrillo tradicional.

La nicotina actúa sobre receptores cerebrales que liberan dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. El efecto es inmediato: bienestar, alivio, calma. Y después, dependencia. Una dependencia que en un cerebro que todavía está madurando, el proceso se completa recién entre los 20 y los 25 años, puede dejar daños irreversibles en la memoria, el aprendizaje y la concentración. No se trata de un riesgo teórico. La nicotina aumenta la frecuencia cardíaca, sube la tensión arterial y eleva la glucemia. Y lejos de ser una puerta de salida del tabaquismo, el vapeo funciona como puerta de entrada: abre el camino hacia el cigarrillo convencional y otras adicciones.

Los daños, sistema por sistema

Los efectos no son solo a largo plazo. Desde el primer uso pueden aparecer náuseas, vómitos, tos, dolor de cabeza, sibilancias e irritabilidad. Con el tiempo, el cuadro se agrava:

Corazón y vasos sanguíneos : reduce la saturación de oxígeno en sangre, afecta la arteria femoral y puede favorecer la formación de trombos. Los eventos vasculares pueden aparecer en personas jóvenes y sin antecedentes.

: reduce la saturación de oxígeno en sangre, afecta la arteria femoral y puede favorecer la formación de trombos. Los eventos vasculares pueden aparecer en personas jóvenes y sin antecedentes. Pulmones : el espectro va desde neumonías hasta bronquiolitis obliterante e injuria pulmonar aguda, condición grave que se registra cada vez más en pacientes jóvenes.

: el espectro va desde neumonías hasta bronquiolitis obliterante e injuria pulmonar aguda, condición grave que se registra cada vez más en pacientes jóvenes. Sistema inmune : genera inmunodepresión. El organismo queda más expuesto a infecciones virales y bacterianas.

: genera inmunodepresión. El organismo queda más expuesto a infecciones virales y bacterianas. Salud bucal : deteriora el esmalte dentario, genera acumulación bacteriana, produce caries, halitosis, encías inflamadas, sangrado y puede llevar a la pérdida de piezas dentales.

: deteriora el esmalte dentario, genera acumulación bacteriana, produce caries, halitosis, encías inflamadas, sangrado y puede llevar a la pérdida de piezas dentales. Salud mental: los cuadros van desde depresión e insomnio hasta alteraciones emocionales de mayor gravedad.

En el mundo, 15 millones son adolescentes

La Organización Mundial de la Salud advierte que el mercado global de cigarrillos electrónicos creció en la última década, y que la industria tabacalera destinó inversiones masivas a captar usuarios jóvenes en países de ingresos medios y bajos, entre ellos Argentina. En el mundo vapean 100 millones de personas: 85 millones son adultos y 15 millones tienen entre 13 y 15 años. En Argentina, el consumo entre adultos es del 1,1%, pero entre adolescentes de 12 a 15 años ya trepó al 7,1%. No es exagerado hablar de epidemia. Estamos ante la antesala de una nueva ola de enfermedades crónicas que se manifestará con fuerza dentro de 10 o 15 años, cuando esta generación de vapeadores llegue a la adultez con pulmones, corazones y sistemas inmunes comprometidos.

VAPEO3 La Organización Mundial de la Salud advierte que el mercado global de cigarrillos electrónicos creció en la última década. Archivo.

La legalización: ¿orden o legitimación?

Durante 14 años, la prohibición impuesta por la Anmat no logró frenar el consumo de cigarrillos electrónicos: simplemente lo desplazó hacia un mercado informal donde millones de dispositivos circularon sin controles sobre su origen, composición o seguridad. Ese es el argumento que sostiene el Gobierno nacional para impulsar la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud y la Disposición Anmat 2543/2026, normas que reemplazan la prohibición por un esquema de regulación basado en el registro de productos, la fiscalización estatal, el control de envases, la restricción de venta a menores y la regulación de los componentes y saborizantes.

La lógica regulatoria puede resultar razonable desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, desde la medicina es necesario plantear una pregunta incómoda: ¿regular implica reducir el daño o simplemente legitimar una práctica cuyos riesgos ya están documentados. Porque ninguna resolución puede modificar la biología. El etiquetado no protege las arterias. El registro no repara un pulmón lesionado. La fiscalización no devuelve la memoria ni la capacidad de concentración afectadas por la exposición temprana a la nicotina. Y la legalidad de un producto no equivale a su inocuidad. La discusión de fondo no debería centrarse únicamente en cómo controlar el mercado, sino en cómo evitar que una nueva generación normalice el consumo de sustancias adictivas bajo la apariencia de una alternativa moderna, tecnológica y aparentemente inofensiva. El desafío sanitario sigue siendo el mismo: prevenir la adicción antes de que se convierta en enfermedad. Ordenar el mercado no es lo mismo que hacer el producto seguro. Y el vapeo no es seguro.

Una amenaza que también contamina

El problema excede la salud individual. Cada año se descartan 1,3 millones de dispositivos que terminan en el medio ambiente, contaminando con plásticos y metales pesados. El cigarrillo electrónico no solo enferma: también contamina.

VAPEO4 El problema excede la salud individual. Archivo.

El mensaje final

El vapeo no es moda, aunque la industria lo venda como tal. No es un estilo de vida, aunque los adolescentes lo asocien a pertenencia y estatus. Es una adicción con consecuencias físicas, mentales y sociales reales. No vapear, o lograr dejarlo, es una decisión de salud. Y en este momento, también es una decisión política: la de no creerle a una industria que durante décadas vendió el cigarrillo como sofisticación, y ahora vende el vapeo como evolución. Si vos o un familiar necesitan ayuda para dejar de fumar, vapear o tienen dudas sobre el consumo de nicotina, pueden comunicarse de manera gratuita con Salud Responde al 0800-999-3040 (opción 1), la línea de orientación del Ministerio de Salud de la Nación.

* Dra. Stella Maris Cuevas (MN 81701) - Otorrinolaringóloga, experta en olfato, alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA) - Autora del libro “La fascinante experiencia de de oler”