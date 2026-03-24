El museo de Salta que impacta a todos: conserva 3 momias incas en perfecto estado y se puede visitar

Los niños incas que fueron hallados en un volcán están exhibidos en el museo, aunque con ciertas limitaciones.

Salta es uno de los destinos más atractivos del país por sus paisajes, su arquitectura colonial, sus viñedos de altura y su riqueza arqueológica. Además de sus clásicos como el teleférico al Cerro San Bernardo, las peñas folclóricas, la Quebrada de las Conchas y el Tren a las Nubes, la provincia alberga un museo único en el mundo que resguarda momias de origen incaico.

El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) exhibe colecciones vinculadas al patrimonio arqueológico de las ceremonias realizadas en la cordillera de los Andes. Inaugurado en 2004, el espacio se dedica a la conservación, investigación y difusión de estos contextos culturales de gran valor histórico.

Museo de Arqueología de Alta Montaña El museo ubicado en Salta. Museo de Arqueología de Alta Montaña Qué ver en el museo Una de sus principales atracciones es el hallazgo realizado en 1999 en el volcán Llullaillaco, donde fueron encontrados tres niños patícipes de una ceremonia inca conocida como Capacocha. Este ritual incluía ofrendas y objetos en miniatura que acompañaban a los cuerpos.

Actualmente, los restos se conservan en el museo bajo estrictas condiciones. Por motivos de preservación, solo uno de los tres cuerpos se exhibe al público a la vez, en un sistema rotativo que se renueva aproximadamente cada ocho meses, mientras los otros permanecen en resguardo.

momia Museo de Arqueología de Alta Montaña Una de las momias exhibidas en el museo. Archivo Cuál es el valor de la entreda En cuanto a las entradas, el museo cuenta con tarifas diferenciadas. El valor general para turistas extranjeros es de $16.000, mientras que los visitantes nacionales abonan $8.000. Para residentes de Salta, el ingreso tiene un costo de $4.000, y existen tarifas reducidas para estudiantes y adultos mayores.