Liberaron los accesos en una estación de subte a modo de protesta: cuál es y en qué horario

Los metrodelegados del subte realizaron una medida de fuerza este miércoles en la estación Federico Lacroze de la Línea B para reclamar por la reincorporación de Araceli Pintos, una trabajadora desvinculada por Emova.

Una protesta de los metrodelegados del subte afecta este miércoles el funcionamiento de la estación Federico Lacroze de la Línea B. Los trabajadores liberaron los accesos a la estación entre las 7 y las 8 de la mañana para manifestarse contra el despido de una empleada.

La medida de fuerza fue confirmada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que informó a la Agencia Noticias Argentinas sobre la protesta que tuvo lugar en uno de los puntos neurálgicos del sistema de transporte subterráneo porteño.

¿Por qué liberaron los accesos de la estación Federico Lacroze? La trabajadora en cuestión es Araceli Pintos, quien fue desvinculada por Emova, la empresa concesionaria del servicio. Según denuncian desde el gremio, Pintos habría sido víctima de acoso, violencia laboral y discriminación por parte de un oficial de la Policía de la Ciudad.

La liberación de accesos permitió que los pasajeros ingresaran a la estación sin abonar el boleto durante el horario de la protesta, una modalidad que los metrodelegados suelen utilizar para visibilizar sus reclamos sin afectar completamente el servicio de transporte público.