50 años después, identificaron los restos de otro mendocino desaparecido en la dictadura

Esta semana, la justicia federal de Córdoba confirmó que encontraron los restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura , entre 1976 y 1983. Los querellantes de la causa confirmaron que entre los identificados está el mendocino Eduardo Jorge Valverde Suárez.

Eduardo Jorge Valverde Suárez era conocido como “Tero” y nació el 26 de octubre de 1939 en la Ciudad de Mendoza pero muy joven se radicó en Córdoba donde cursó la secundaria y después la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante su etapa de estudiante fue delegado de la Federación Universitaria de Córdoba (F.U.C.) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Una vez recibido se dedicó a la defensa de presos políticos y fue fundador de la Agrupación de Abogados en Córdoba (ADA). A nivel personal, conoció a María Elena Mercado, con quien se casó y juntos fueron padres de dos hijos: Hipólito y Juan. Eduardo Jorge Valverde Suárez participaba en el peronismo y trabajó como Secretario durante la gobernación de Ricardo Obregón Cano y la vicegobernación de Atilio López.

Fue secuestrado la tarde del 24 de marzo de 1976 del puesto de Guardia Militar a cargo de la Fuerza Aérea Argentina ubicado en las inmediaciones del Hospital Aeronáutico "Agesilao Milano", en calle Jujuy esquina Colón de Córdoba, cuando se presentó en calidad de abogado defensor junto a dos abogados para dar respuesta a una intimación efectuada horas antes en su casa.

Estuvo preso en los Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio "La Ribera" y " La Perla ". Los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de 2016 en la "Megacausa La Perla-La Ribera-D2".

Eduardo Jorge Valverde Suárez Eduardo Jorge Valverde Suárez Gentileza

La identificación de los restos en La Perla

El martes, el Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó sobre el resultado positivo de los trabajos realizados por los antropólogos forenses y confirmó el hallazgo de los restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura en el predio militar La Perla, en la zona de La Calera en Córdoba.

“Se pone en conocimiento de la opinión pública que, como resultado de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de la Calera, ex Centro Clandestino de Detención La Perla, se ha obtenido un resultado parcial en relación con la identificación genética de 12 personas", informaron en un comunicado oficial.

Equipo Argentino de Antropología Forense El Equipo Argentino de Antropología Forense trabajando en La Perla. Equipo Argentino de Antropología Forense

El centro clandestino de detención La Perla

El centro clandestino La Perla estuvo a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez, fue uno de los centros de detención más grandes de Argentina y comenzó a funcionar en 1976 poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas desaparecidas.

Luciano Benjamín Menéndez recibió trece condenas a cadena perpetua tras haber sido declarado culpable por delitos de lesa humanidad. Actualmente, La Perla es un espacio para la memoria y la promoción de los Derechos Humanos, con diversas actividades, muestras permanentes y visitas guiadas.